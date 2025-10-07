Cụ ông tử vong dưới sân bệnh viện ở Đồng Nai, nghi rơi lầu

TPO - Tại sân bệnh viện, người dân phát hiện một cụ ông nằm bất động trên vũng máu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h hôm nay (7/10), một số người ở khu vực hành lang Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) nghe tiếng động mạnh nên chạy tới kiểm tra.

Khi tới sân tòa nhà bệnh viện, người dân phát hiện một cụ ông nằm bất động trên vũng máu. Nhân viên y tế nhanh chóng tới kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo lời một số người có mặt tại hiện trường, trước đó họ nhìn thấy cụ ông đang đu bám ở lan can tầng 8 của tòa nhà bệnh viện. Nhiều người hô hoán, tìm cách giải cứu song chưa kịp thì cụ ông đã rơi.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp với bệnh viện điều tra làm rõ.