Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cụ ông tử vong dưới sân bệnh viện ở Đồng Nai, nghi rơi lầu

Hương Chi - Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại sân bệnh viện, người dân phát hiện một cụ ông nằm bất động trên vũng máu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h hôm nay (7/10), một số người ở khu vực hành lang Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) nghe tiếng động mạnh nên chạy tới kiểm tra.

Khi tới sân tòa nhà bệnh viện, người dân phát hiện một cụ ông nằm bất động trên vũng máu. Nhân viên y tế nhanh chóng tới kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo lời một số người có mặt tại hiện trường, trước đó họ nhìn thấy cụ ông đang đu bám ở lan can tầng 8 của tòa nhà bệnh viện. Nhiều người hô hoán, tìm cách giải cứu song chưa kịp thì cụ ông đã rơi.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp với bệnh viện điều tra làm rõ.

Hương Chi - Mạnh Thắng
#Bệnh viện Đa khoa Bình Phước #Đồng Nai #nhảy lầu #tử vong #cụ ông rơi lầu #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục