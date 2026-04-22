Tuyệt vọng thay Địch Lệ Nhiệt Ba

TPO - Con đường diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên vô vọng khi tác phẩm mới "Tuy không thể đồng thời có tất cả" ra mắt.

Theo Sina, mới đây bộ phim Tuy không thể đồng thời có tất cả do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã tung ra trailer đầu tiên nhưng lại gây tranh luận về diễn xuất.

Tuy không thể đồng thời có tất cả là dự án phim ngắn, chuyển thể từ tiểu thuyết có tên Xanh một màu xanh khác của tác giả Fumio Yamamoto. Địch Lệ Nhiệt Ba thủ hai vai là hai cô gái có hoàn cảnh sống khác nhau đều tên là Vệ Lam. Một người là nhà văn tiếng tăm, một người chỉ làm nội trợ nhưng hài lòng với cuộc sống hôn nhân. Khi phát hiện ra đối phương hoàn toàn giống mình, họ quyết định tráo đổi thân phận để sống thử một cuộc đời mới. Tuy nhiên, sau đó họ phản bội lẫn nhau gây ra nhiều rắc rối.

Địch Lệ Nhiệt Ba diễn hai vai khác nhau trong phim mới.

Hai phiên bản Vệ Lam có bối cảnh và tính cách khác nhau, một người thư thái, tự tin và điềm tĩnh, người còn lại rụt rè và do dự. Trong trailer phim, nhà sản xuất cố tình sử dụng nhiều cảnh quay cận mặt để mỹ nhân Tân Cương thể hiện diễn xuất, bộc lộ sự khác biệt giữa hai phiên bản Vệ Lam, nhưng hai nhân vật chưa được phân tách rõ ràng.

Nhiều khán giả nhận xét diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba đơn điệu, thiếu cảm xúc, gương mặt chưa thể hiện rõ nội tâm nhân vật. Trong các phân cảnh đối thoại, khán giả cố gắng phân biệt hai nhân vật thông qua kiểu tóc hơn là khả năng biểu diễn của nữ diễn viên.

Khán giả khó phân biệt được hai nhân vật, do diễn xuất của Nhiệt Ba chưa thuyết phục.

Nhiều cảnh phim sử dụng bộ lọc quá lố.

Mặt khác, việc sử dụng hiệu ứng làm mịn da quá lố khiến trong một số phân đoạn gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba bị làm mờ đường nét, mất hoàn toàn kết cấu tự nhiên, lớp trang điểm dày hơn và thiếu chân thực. Khán giả cho rằng điều này thể hiện mỹ nhân Tân Cương luôn quan tâm đến việc xuất hiện thật đẹp trước ống kính, để không bị lộ dấu vết tuổi tác chứ không quan tâm đến tính hợp lý trong việc xây dựng nhân vật.

Ngoài phần thể hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba, điều khán giả quan tâm hơn là nội dung phim. Câu chuyện trong trailer được thể hiện đơn điệu, chưa đủ sức hấp dẫn người xem. Người xem đặt câu hỏi tại sao hai nhân vật lại đổi cuộc đời với nhau để rồi gặp rắc rối.

Địch Lệ Nhiệt Ba thất bại liên tiếp khiến khán giả nản lòng.

Tuy không thể đồng thời có tất cả là dạng phim ngắn thử nghiệm, vì thời lượng không dài nên khó tạo nên sự bùng nổ nếu nội dung không hấp dẫn. Triệu Lệ Dĩnh có sức hút với người xem hơn Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng cũng ngã ngựa với bộ phim Tại nhân gian khi nội dung khó hiểu. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh nắm trong tay nhiều bộ phim ăn khách, bùng nổ thời gian dài, nếu cô có 1-2 bộ phim không có thành tích tốt cũng không ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp.

Ngược lại, Địch Lệ Nhiệt Ba đã thất bại liên tiếp ở mảng phim truyền hình. 6 năm qua, nữ diễn viên không có tác phẩm nào gây tiếng vang. Gần nhất, bộ phim Bạch nhật đề đăng càng chiếu thành tích càng sụt giảm, diễn xuất và ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba đều bị chê bai nặng nề.

Tuy không thể đồng thời có tất cả là dự án tồn lại cuối cùng của Địch Lệ Nhiệt Ba, phim thất bại sẽ giáng một đòn nặng nề vào danh tiếng của cô. Trong khi các đồng nghiệp ngày một thành công hơn, liên tiếp có phim gây tiếng vang. Thậm chí cả "bình hoa di động" Cúc Tịnh Y có sự tiến bộ trong diễn xuất, chỉ có Địch Lệ Nhiệt Ba dậm chân tại chỗ.