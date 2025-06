Phi công phát hiện 'vật thể lạ' khi máy bay sắp hạ cánh Nội Bài

TPO - Lúc 14h56 chiều 10/6, khi đang chuẩn bị hạ cánh Nội Bài, tổ lái chuyến bay AXM512 hành trình Kuala Lumpur, Malaysia - Hà Nội phát hiện 3 chiếc diều đang bay tại khu vực gần đầu 29 đường cất - hạ cánh.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, ngay khi tiếp nhận thông tin từ tổ bay qua đài chỉ huy không lưu, sở chỉ huy khẩn nguy Cảng HKQT Nội Bài đã lập tức thông báo tới các lực lượng chức năng để xử lý kịp thời.

Tiếp đó, đồn công an Nội Bài đã phối hợp với các xã gần khu vực đầu Đông đường cất - hạ cánh, cùng lực lượng an ninh hàng không tổ chức kiểm tra thực địa.

Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện 4 em nhỏ đang chơi thả diều tại khu vực thôn Bắc Giã (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) và thu giữ 3 chiếc diều. Các em nhỏ và người giám hộ đã được nhắc nhở và lập biên bản để nâng cao ý thức về tuân thủ quy định hành lang an toàn hàng không.

Trước đó, Cảng HKQT Nội Bài đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc gửi tới chính quyền các xã giáp ranh sân bay, đề nghị tăng cường tuyên truyền, kiểm soát các hành vi thả diều, bóng bay, đèn trời, flycam… gần khu bay.

"Hiện đang là thời điểm học sinh nghỉ hè, nguy cơ phát sinh các hoạt động như thả diều, thả bóng bay gần khu bay càng gia tăng. Do đó, Cảng HKQT Nội Bài tiếp tục kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, phối hợp, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho mỗi chuyến bay", đại diện sân bay Nội Bài nhấn mạnh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết đây không phải lần đầu phi công phát hiện diều, khi máy bay đang hạ cánh Nội Bài.

Trước đó, khi chuyến bay VJ1436 hành trình Quy Nhơn - Hà Nội chuẩn bị hạ cánh xuống Nội Bài lúc hơn 17h ngày 22/4, cơ trưởng chuyến bay phát hiện một vật thể không người lái đang bay ở độ cao khoảng 300m, ở bên phải máy bay.

Tương tự, lúc 16h15 ngày 30/3, tổ lái chuyến bay VN1600 hành trình Tuy Hòa - Hà Nội cũng phát hiện một chiếc diều xuất hiện ở độ cao khoảng hơn 152m, cách đầu thềm đường cất hạ cánh 11L/29R của Cảng HKQT Nội Bài gần 3km.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong năm ngoái các chỉ số an toàn của ngành hàng không nước ta được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc đe dọa an ninh, an toàn hàng không dân dụng như chiếu đèn laser, thả diều bay quanh khu vực cảng hàng không.

Điều 7 Nghị định 144/2021 của chính phủ nêu rõ, nếu thả diều ở địa bàn giáp ranh sân bay có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Nghị định 162/2018 quy định, nếu lắp đặt, sử dụng các loại đèn, nguồn sáng, ký hiệu, tín hiệu hoặc các vật thể trong cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay ảnh hưởng đến việc máy bay cất, hạ cánh, di chuyển tại cảng hàng không, sân bay hoặc việc nhận biết cảng hàng không, sân bay sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Quy định phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi như sử dụng đèn laze trong cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay ảnh hưởng đến việc máy bay cất cánh, hạ cánh và di chuyển...