Nuốt mủ hoa sứ, 2 trẻ suýt tử vong vì ngộ độc nặng

TPO - Ngày 22/4, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận liên tiếp 2 trường hợp trẻ em nhập cấp cứu trong tình trạng mệt lả, nôn ói nhiều, kèm đau đầu sau khi vô tình nuốt phải mủ hoa sứ.

Theo BS-CKI Trần Đăng Khoa – Trưởng khoa Nhi của bệnh viện, cả hai trẻ đều ngụ tại Vĩnh Long. Ngay khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, các bệnh nhi được đánh giá nhanh tình trạng toàn thân, theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn và mức độ ngộ độc.

Cây hoa sứ trồng trong vườn nhà khiến trẻ bị ngộ độc

Bác sĩ cấp cứu lập tức triển khai các biện pháp xử trí ban đầu như bù dịch, kiểm soát nôn ói nhằm ổn định tình trạng. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nhi để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tại khoa Nhi, các bác sĩ chỉ định sử dụng than hoạt tính nhằm hạn chế hấp thu độc chất còn lại trong đường tiêu hóa, đồng thời theo dõi chặt chẽ các biến chứng có thể xảy ra trên tim mạch, thần kinh và tiêu hóa.

BS Đăng Khoa cho biết, hoa sứ, đặc biệt là sứ Thái (còn gọi là sứ sa mạc), chứa nhóm hoạt chất glycosid tim – một loại độc chất có khả năng tác động trực tiếp lên cơ tim. Độc tính hiện diện ở toàn bộ cây, từ mủ, thân, lá đến hoa. Khi xâm nhập vào cơ thể, các chất này không chỉ gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa với biểu hiện nôn ói, đau bụng mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp...

Trong những trường hợp nặng, nguy cơ biến chứng có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã bình phục tốt

Điều đáng lo ngại, mủ cây sứ có màu trắng đục như sữa, dễ khiến trẻ nhỏ tò mò, trong khi hoa có hình dạng đẹp mắt, dễ bị nhầm lẫn là có thể ăn được. Những yếu tố nguy cơ này tồn tại ngay trong không gian sống quen thuộc như sân vườn nhưng lại thường bị người lớn chủ quan bỏ qua.

Theo BS Đăng Khoa, 2 ca bệnh trên không phải là tình huống cá biệt mà chỉ là một phần trong số nhiều ca tương tự đã được ghi nhận tại địa phương nơi trẻ sinh sống. Điều đó cho thấy nguy cơ ngộ độc từ loại cây cảnh quen thuộc này đang bị xem nhẹ.

Bác sĩ Khoa khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, không để trẻ chơi gần cây sứ, nhất là khi cây vừa bị cắt tỉa; hướng dẫn trẻ không chạm vào mủ cây, không đưa tay hoặc vật lạ vào miệng. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường như nôn ói, đau đầu sau khi tiếp xúc hoặc nghi nuốt phải mủ cây, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự ý áp dụng các biện pháp truyền miệng để điều trị cho bệnh nhân.