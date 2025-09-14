Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tài xế xe tải mất nhân tính cố tình cán chết nữ sinh 15 tuổi ở Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người. Long là tài xế xe tải, sau khi gây tai nạn, đối tượng cố tình điều khiển ô tô kéo lê nữ sinh 15 tuổi trên đường.

long.png
Đối tượng Long. Ảnh CACC.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN 1974, thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 9h20 ngày 13/9, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên (TP Hà Nội).

Hậu quả vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, lái xe ô tô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

tai-nan-41-5126.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

‎Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT đã phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

‎Đến khoảng 19h cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan Công an, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong.

Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù, sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi Giết người.

‎Hiện Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Thanh Hà
#tai nạn giao thông Hà Nội #xe tải cố tình cán nữ sinh #xử lý hình sự vụ tai nạn #điều tra vụ nữ sinh tử vong #điều tra vụ việc cố ý kéo lê nạn nhân #Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cố tình cán chết nữ sinh 15 tuổi ở Hà Nội

