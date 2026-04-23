Tùng Dương nhận lời mời đặc biệt của rapper nhí Xệ Xệ

TPO - ''Có Bác trong tim'' được khơi nguồn cảm hứng sáng tác từ ca khúc bất hủ ''Như có Bác trong ngày đại thắng'', do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác. Ông cũng bất ngờ xuất hiện trong MV của “em bé chất” Xệ Xệ. Divo Tùng Dương nhận lời hát cùng rapper nhí trong dự án âm nhạc đặc biệt, ra mắt dịp 30/4.

Có Bác trong tim ra mắt dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), đánh dấu sự hợp tác đặc biệt của ba thế hệ gồm nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca sĩ Tùng Dương và rapper nhí Xệ Xệ.

Câu hát đầu tiên vang lên đầy rưng rưng “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” - trong bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng, do nhạc sĩ Phạm Tuyên viết vào tháng 4/1975. Ê-kíp lựa chọn cách làm mới để tạo nên tác phẩm đương thời mà vẫn giữ trọn vẹn sự trang trọng, thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc. Bản phối do giám đốc âm nhạc Cao Thanh Thảo My thực hiện theo tinh thần trẻ trung, hiện đại kết hợp các chất liệu dân tộc như tiếng sáo, đàn tranh.

Đại diện ê-kíp sản xuất cho biết MV Có Bác trong tim của “em bé chất’’ Xệ Xệ lan tỏa những hình ảnh lịch sử nhưng tươi mới, phù hợp nhãn quan trẻ thơ. Sự trải nghiệm và tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo đã thúc đẩy divo Tùng Dương kết hợp hài hòa rapper nhí Xệ Xệ trong bài hát ý nghĩa và xúc động. Tùng Dương đóng vai trò dẫn dắt, nâng đỡ thế hệ trẻ. Xệ Xệ hát và rap với tinh thần gần gũi, tươi tắn, dễ chạm đến người nghe.

Sự hiện diện của nhạc sĩ Phạm Tuyên khiến Có Bác trong tim trở nên đặc biệt hơn. Là tác giả của ca khúc gốc truyền cảm hứng cho dự án lần này, nhạc sĩ Phạm Tuyên đại diện cho một thế hệ đi trước đã chứng kiến, cống hiến và đồng hành suốt những năm tháng lịch sử của đất nước. Ông xuất hiện bình dị, điềm đạm trong MV tạo nên khoảng lặng đầy xúc động. Ông còn ký tặng bé Xệ Xệ bản phổ ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng.

Cảnh quay được thực hiện tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ca sĩ Tùng Dương cho biết việc ba thế hệ cùng góp mặt trong một sản phẩm âm nhạc ra mắt dịp 30/4 mang ý nghĩa thể hiện sự trao truyền các giá trị tinh thần, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào thế hệ tương lai. Bài hát dung dị, nhưng điệp khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" sẽ luôn luôn là giai điệu ngự trị trong trái tim của mỗi người Việt Nam.

“Xệ Xệ là em bé đáng yêu và giàu tình yêu quê hương đất nước. Ngoài việc được định hướng con đường âm nhạc từ phía gia đình, nền tảng yêu nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành phong cách âm nhạc của em sau này. Nếu Xệ Xệ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, bài bản và dài hơi thì những em bé như vậy rất đáng được quan tâm cũng như hỗ trợ”, Tùng Dương nói.

Chị Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - đánh giá cao cách làm mới ca khúc theo xu thế xã hội. Cách làm mới đem đến màu sắc tươi trẻ, gần gũi hơn với trẻ em thời nay.

“Dù ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, giá trị âm nhạc và giai điệu của bài hát vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng trong bối cảnh mới, khi người trẻ yêu thích giai điệu sôi động hơn thì cách thể hiện của Xệ Xệ cũng như các bạn khác là rất phù hợp. Tôi nghĩ khán giả trẻ sẽ yêu thích sản phẩm này. Một tác phẩm quốc dân được hát theo cách mới mẻ hơn, thức thời hơn thì giá trị âm nhạc sẽ trường tồn”, chị Hồng Tuyến nói.