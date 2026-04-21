Văn hóa

Google News

Khai mạc Ngày sách Việt Nam 2026

Dương Triều
TPO - Ngày 21/4, Hội sách & Văn hóa đọc Thành phố Hà Nội 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện là điểm nhấn mở màn Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 với nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn.

Hội sách & Văn hóa đọc Thành phố Hà Nội năm nay quy tụ 14 đơn vị xuất bản, phát hành, mang đến hàng nghìn đầu sách cùng các chương trình giảm giá, tặng quà. Không gian được thiết kế mở, kết hợp giữa trưng bày và tương tác, giúp độc giả dễ dàng tiếp cận sách theo cách gần gũi hơn. Nhiều trường học, phụ huynh đưa trẻ nhỏ tới trải nghiệm, góp phần tạo nên bức tranh sinh động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5.

Hội sách Hà Nội 2026 khai mạc là điểm nhấn mở màn Ngày sách Việt Nam lần thứ 5.

Không chỉ dừng ở hoạt động mua bán, Hội sách còn mở ra các cuộc thảo luận về tương lai ngành xuất bản.

Phát biểu tại khai mạc, bà Trịnh Ngọc Trâm - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam - cho rằng sách cần được nhìn nhận trong bối cảnh công nghiệp văn hóa. Theo bà, sách không nên tồn tại như một sản phẩm độc lập mà cần trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi giá trị sáng tạo, từ nội dung đến các sản phẩm phái sinh.

Các đại biểu chia sẻ tại lễ khai mạc Hội sách Hà Nội 2026.

Lý giải thêm về xu hướng này, bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - cho rằng xuất bản đang dịch chuyển sang mô hình hệ sinh thái. Sách không chỉ là sản phẩm in mà còn gắn với truyền thông, chuyển thể và các hình thức khai thác đa nền tảng.

Không khí nhộn nhịp phủ kín tuyến Phố sách khi dòng người, đặc biệt là bạn trẻ và các gia đình, liên tục đổ về tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Ở góc độ quản lý, đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành nhấn mạnh việc phát triển văn hóa đọc cần đi cùng cơ chế hỗ trợ để mở rộng thị trường. Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books - cho rằng điểm nghẽn lớn nhất của ngành vẫn là đầu ra, đòi hỏi những cách tiếp cận mới để đưa sách đến gần hơn với độc giả.

Du khách nước ngoài tại các gian hàng sách.

Một điểm mới của Hội sách năm nay là việc mở rộng sang nền tảng số. Phiên megalive ngành xuất bản, phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, dự kiến diễn ra trên TikTok, được kỳ vọng giúp ngành tiếp cận nhóm độc giả trẻ và tạo thêm kênh phân phối.

Không gian Phố sách.

Từ những gian hàng đông đúc đến các tọa đàm chuyên sâu, Hội sách tại Phố sách Hà Nội cho thấy một chuyển động rõ rệt: văn hóa đọc vẫn giữ sức hút, nhưng cách tiếp cận đang thay đổi. Khi người trẻ tìm đến sách như một trải nghiệm, ngành xuất bản cũng đứng trước cơ hội tái định vị, để sách không chỉ nằm trên kệ mà còn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đang hình thành.

Dương Triều
#Phố Sách Hà Nội #văn hóa đọc #hội sách #xuất bản #người trẻ #sách thiếu nhi #Ngày Sách và Văn hóa đọc

