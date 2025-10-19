Thêm một 'Không gian sách' ở TPHCM

TPO - Mang tên Điểm hẹn văn hóa đô thị - Sài Gòn ngồi xuống cùng đọc, không gian văn hoá đọc do chi nhánh NXB Phụ Nữ Việt Nam tại TPHCM phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn tổ chức sẽ diễn ra thường xuyên vào các ngày cuối tuần và bắt đầu từ ngày 18/10.

Nằm sát bên Công viên 30/4 và Dinh Thống Nhất, không gian Điểm hẹn văn hoá đô thị – Sài Gòn ngồi xuống cùng đọc thực sự là nơi lý tưởng cho những ai muốn tìm một nơi hoài niệm, để đắm chìm trong những trang sách lan toả tri thức.

Theo chị Nguyễn Thị Thu, trưởng Chi nhánh NXB Phụ Nữ Việt Nam tại TPHCM cho biết đây là điểm hẹn sự kiện với một chuỗi/không gian sự kiện văn hoá đọc tại TPHCM.

Điểm hẹn văn hoá đô thị- Nơi sách là bầu bạn

Nơi đây được thiết kế như một điểm hẹn cộng đồng, nơi công chúng tạm dừng, ngồi lại và cùng nhau thưởng thức, chia sẻ sách, trao đổi với tác giả hoặc tham gia tọa đàm ngắn về văn học và đời sống đô thị. Sự kiện nhắm tới việc tạo không gian đọc và kết nối giữa sách, tác giả, nhà xuất bản và bạn đọc trong bối cảnh đời sống đô thị sôi động.

Để khuyến khích đọc sách, Ban tổ chức này còn có quy định cứ 10 người đọc sách ít nhất 15 phút, Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ gửi tặng 1 quyển sách cho các tổ chức thiện nguyện xã hội, dự án cộng đồng với mong muốn lan tỏa thông điệp “Đọc cho mình - Đọc cho người”, “Đọc là học”, “Đọc để lớn lên, để hiểu mình”, hoạt động gieo thói quen đọc, học tập suốt đời, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường nhân văn, nhân ái.

Không chỉ là một không gian đọc sách, Điểm hẹn văn hoá đô thị – Sài Gòn ngồi xuống cùng đọc còn là một sân chơi văn hoá khi các chương trình Talkshow văn hoá với các chủ đề được nhiều người quan tâm cũng sẽ diễn ra định kỳ tại không gian này. Bên cạnh đó, các show biểu diễn thời trang, ca múa nhạc mang tính “Cây nhà lá vườn” do các thành viên UB MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn cũng sẽ diễn ra thường xuyên.

Một show diễn thời trang do các thành viên Hội Phụ nữ phường Sài Gòn thực hiện

Chị Hoàng Thị Thu Liên - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn cho biết với lợi thế là trung tâm của TPHCM, phường đã định hướng xây dựng các điểm hẹn văn hoá dành cho các nhu cầu lành mạnh mang bản sắc riêng. Điểm hẹn văn hoá đô thị – Sài Gòn ngồi xuống cùng đọc là điểm đến đầu tiên được phường xây dựng với mong muốn không chỉ dành cho cư dân trên địa bàn mà còn dành cho người dân và du khách ở khắp nơi có thể ghé lại, dừng chân trải nghiệm để thư giãn, để chia sẻ với sách.

“Không gian văn hoá nơi đây là nỗ lực mà chúng tôi đang hiện thực hóa nhằm mục tiêu xây dựng thói quen đọc, nâng cao dân trí, khơi dậy tinh thần duy tân, kiến tạo tri thức, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp tình yêu sách cho mọi lứa tuổi”, chị Liên cho biết.

Một số hình ảnh tại Điểm hẹn văn hoá đô thị – Sài Gòn ngồi xuống cùng đọc

Không gian của văn hoá thời trang dân tộc luôn hiện diện nơi đây

Chụp hình trên sân khấu Catwalk

Chuẩn bị cho show diễn

2 nữ cán bộ công an cũng tới đây tìm sách