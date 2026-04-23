Trúc Diễm casting Victoria's Secret

TPO - Trương Tri Trúc Diễm xuất hiện trong video casting được Victoria's Secret đăng tải. Ngoài cô còn có sự góp mặt của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster.

Trang chủ Victoria's Secret đã đăng tải đoạn video casting của thương hiệu, quy tụ các gương mặt người mẫu tham gia casting cho show diễn năm 2026.

Các fan sắc đẹp Việt bất ngờ khi nhận ra trong video có sự góp mặt của người đẹp Trương Tri Trúc Diễm. Trúc Diễm không thông báo về việc tham gia casting cho Victoria's Secret.

Trúc Diễm đăng ảnh đi tập thể dục để giữ dáng khiến fan cho rằng cô đang trong quá trình tập luyện để tham gia casting cho Victoria's Secret.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster và Trương Tri Trúc Diễm xuất hiện trong video casting của Victoria's Secret.

Sự xuất hiện của Trúc Diễm trong video casting của Victoria's Secret thu hút sự quan tâm, bình luận của khán giả trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ Trúc Diễm, chúc cô vượt qua vòng casting.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, cao 1,74 m, số đo ba vòng 83-60-90 cm. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, giải Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Trái Đất 2007 và vào top 15 tại Hoa hậu Quốc tế 2011.

Ở thập niên 2000, Trúc Diễm là người mẫu đắt show, xuất hiện dày đặc trên các tạp chí và quảng cáo. Trúc Diễm đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Cô còn ghi dấu ở mảng diễn xuất với các phim điện ảnh như Nhật ký Bạch Tuyết, Đam mê. Dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của cô là vai diễn trong Âm mưu giày gót nhọn (2013) của đạo diễn Hàm Trần.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Diễm kết hôn và dần lui về hậu trường từ năm 2015. Đến tháng 6/2021, cô sang Mỹ định cư cùng chồng, tuy nhiên chỉ sau 6 tháng, người đẹp xác nhận đã ly hôn.

Tại Mỹ, Trúc Diễm tiếp tục hoạt động trong vai trò người mẫu, diễn viên. Cô từng tiết lộ rơi vào trầm cảm sau khi kinh doanh thất bại, phải bán đồ hiệu để trang trải cuộc sống. Trúc Diễm còn gặp biến cố sức khỏe khi mắc bệnh cường giáp.

Do phát hiện muộn, tình trạng bệnh khá nặng khiến ngoại hình và thể trạng của cô thay đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc. Sau hơn hai năm điều trị, người đẹp dần hồi phục, lấy lại phong độ và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Ở tuổi 39, Trúc Diễm đang xây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ, tập trung phát triển mảng thời trang và nghệ thuật biểu diễn. Hôm 17/4, cô đăng tải loạt ảnh tham dự lễ hội âm nhạc Coachella ở Mỹ. Người đẹp được khen trẻ trung, quyến rũ dù sắp bước sang tuổi 40.

​Ngoài Trương Tri Trúc Diễm, video casting của Victoria's Secret còn có sự xuất hiện của Luciana Fuster - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Cô nằm trong số các hoa hậu, á hậu đăng ký tham gia casting cho show diễn năm 2026 của thương hiệu nội y.

Hình ảnh Trúc Diễm trong video casting do Victoria's Secret đăng tải.

Luciana Fuster sinh năm 1999 là người đẹp Peru đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Người đẹp cao 1,74 m, vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ, được đánh giá là một trong những Hoa hậu Hòa bình xinh đẹp nhất những năm gần đây.

Luciana làm người mẫu từ năm 14 tuổi và là một ngôi sao truyền hình/radio nổi tiếng tại Peru trước khi thi hoa hậu. Cô cũng là sinh viên ngành truyền thông và marketing. Hiện Luciana là người đẹp có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với 5 triệu người theo dõi.

Ngày 1/4, trang chủ Victoria's Secret đăng tuyển thiên thần tiếp theo với hình thức tuyển chọn mở rộng trên toàn nước Mỹ cho show diễn trong năm 2026. Theo bài đăng, Victoria's Secret đón nhận các hồ sơ đăng ký đến hết ngày 28/5, tuy nhiên điều kiện phải là người cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Thông báo của Victoria's Secret đã gây cơn sốt toàn cầu. Nhiều người đẹp không ngần ngại thổ lộ ước mơ được sải bước trên đường băng của các thiên thần và đăng ký tham gia casting trong đó có Anntonia Porsild - Á hậu 1 Miss Universe 2023, Ophély Mézino - Á hậu 1 Miss World 2019...

Nhiều hoa hậu, á hậu quốc tế cũng cho biết sẽ tham gia casting cho Victoria's Secret như Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Moraya Wilson.

Tại Việt Nam, Á hậu Hoàng Thùy cho biết đã đăng ký tham gia casting online cho Victoria's Secret. Hiện người đẹp đang tích cực tập luyện vóc dáng để đáp ứng các tiêu chuẩn của thương hiệu.

