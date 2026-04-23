Đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Quốc tế 2026

TPO - Người đẹp Lê Phương Khánh Như - Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 - đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2026 tại Nhật Bản. Cô cao 1,69 m, có nhan sắc ngọt ngào.

Tối 22/4, trang chủ Miss World Vietnam thông báo Á hậu Lê Phương Khánh Như là đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss International - Hoa hậu Quốc tế mùa giải thứ 64 ở Nhật Bản.

Á hậu Lê Phương Khánh Như dự kiến lên đường sang Nhật Bản dự thi vào tháng 11. "Với nền tảng tri thức, kỹ năng cùng tinh thần cầu tiến, Khánh Như được kỳ vọng mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam bản lĩnh, tự tin và để lại nhiều dấu ấn tại Miss International", ban tổ chức cho biết.

Trước đó, đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Quốc tế ở Việt Nam công bố danh sách 5 ứng viên tiềm năng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2026 ở Nhật Bản gồm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Lê Phương Khánh Như - Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Trương Tâm Như - Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Đỗ Thị Phương Thanh - Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và Nguyễn Thị Cẩm Ly - Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Tại thời điểm đó, khán giả ủng hộ Hoa hậu Ý Nhi và dự đoán cô trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2026. Tuy nhiên, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Ý Nhi chọn con đường tiếp tục du học ở Australia.

Thông tin Á hậu Lê Phương Khánh Như đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2026 nhận được phản hồi tích cực từ các fan sắc đẹp. Nhiều người nhận xét cô có nhan sắc trong trẻo, trình độ học vấn ấn tượng, phù hợp tiêu chí của Hoa hậu Quốc tế.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 85-59-95 cm, cân nặng 53 kg. Người đẹp 22 tuổi có thành tích học tập ấn tượng khi là sinh viên Đại học Kinh tế (UEH), từng đạt học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc. Bên cạnh nhan sắc ngọt ngào, cô có khả năng ăn nói lưu loát, tự tin vì từng gắn bó với công việc MC song ngữ.



Tích cực tham gia các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa, Khánh Như giành nhiều giải thưởng như Á khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng MC - MicZ 2023, quán quân cuộc thi Dịch thuật sinh viên kinh tế 2024…

Hoa hậu Quốc tế 2026 dự kiến tổ chức ở Nhật Bản vào tháng 11. Đương kim hoa hậu là người đẹp Colombia - Catalina Duque - sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2025 là Nguyễn Ngọc Kiều Duy không được xướng tên vào top 20.

Catalina Duque sinh năm 1999, có chiều cao ấn tượng và vóc dáng nóng bỏng. Catalina tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT - một trong những trường danh giá của Colombia. Cô thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Khán giả kỳ vọng Khánh Như thể hiện tốt tại Hoa hậu Quốc tế 2026 và mang về thành tích tốt cho Việt Nam. Trước đó, các đại diện Việt Nam liên tục giành thành tích ấn tượng ở sân chơi Hoa hậu Quốc tế. Năm 2024, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss International.

Á hậu Nguyễn Phương Nhi lọt vào top 15 Hoa hậu Quốc tế 2023, Á hậu Tường San lọt vào top 8 Hoa hậu Quốc tế 2019, Phạm Hồng Thúy Vân giành giải Á hậu 3 tại Hoa hậu Quốc tế 2015.