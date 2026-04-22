Hoa hậu 27 tuổi bị bắn chết

TPO - Carolina Flores Gómez - Miss Teen Universe Baja California 2017 - đã qua đời ở tuổi 27 do bị bắn chết. Nghi phạm của vụ án là mẹ chồng của người đẹp.

Tờ Univision đưa tin Carolina Flores Gómez - Miss Teen Universe Baja California 2017 - đã qua đời ở tuổi 27. Cô được tìm thấy đã chết vào ngày 15/4, bên trong một căn hộ nằm ở khu phố Polanco III, thuộc quận Miguel Hidalgo, thành phố Mexico.

Theo báo cáo ban đầu, người phụ nữ này có một vết thương do đạn bắn vào đầu. Các nhân viên y tế của Lực lượng bảo vệ dân sự đã được gọi đến nhà người đẹp nhưng khi đến nơi cô đã tử vong.

Carolina Flores Gómez - Miss Teen Universe Baja California 2017 qua đời ở tuổi 27.

Các cuộc điều tra ban đầu của Văn phòng Tổng chưởng lý Thành phố Mexico chỉ ra rằng bà Erika María - mẹ chồng của nạn nhân, được xác định là thủ phạm của vụ việc.

Theo lời khai thu thập được trong quá trình điều tra, cả bà Erika María và con trai là Alejandro - chồng của Carolina, đều có mặt trong giây phút người đẹp qua đời.

Mặc dù sự việc xảy ra vào đêm thứ Tư, nhưng đến thứ Năm, Alejandro mới đến Văn phòng Viện kiểm sát để báo cáo sự việc. Điều này đã làm dấy lên hàng loạt câu hỏi xung quanh cái chết của Carolina.

Thêm vào đó, lời khai của nhân viên bảo vệ tòa nhà khẳng định không nghe thấy bất kỳ tiếng nổ hay chuyển động bất thường nào trong đêm xảy ra vụ án càng khiến sự việc thêm phức tạp.

Hiện những tình tiết xoay quanh vụ án gây ra tranh cãi trái chiều và bức xúc trong dư luận. Nhiều người lên tiếng chỉ trích chính quyền và yêu cầu điều tra nghiêm túc nguyên nhân gây ra cái chết của Carolina.

Gia đình của Carolina cùng các tổ chức xã hội và bạn bè cô đã lên tiếng yêu cầu làm rõ vụ việc. “Chúng tôi cần sự thật và công lý. Sẽ không có im lặng hay lãng quên”, gia đình người đẹp chia sẻ.

Carolina Flores Gómez sinh năm 1999 tại Ensenada, từng đăng quang cuộc thi Miss Teen Universe Baja California 2017. Trong ký ức của bạn bè, cô là cô gái gần gũi, vui vẻ và đầy sức sống.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại lời chia buồn và tiễn biệt Carolina. Hiện vụ án được cơ quan chức năng Mexico tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

#hoa hậu bị bắn #hoa hậu qua đời #hoa hậu tử vong do bị bắn

