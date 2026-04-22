Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo có tân Tổng biên tập

Ngọc Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà báo Đinh Quang Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của Tạp chí trong bối cảnh lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò then chốt.

Ngày 22/4, tại TP.HCM, Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập đối với nhà báo Đinh Quang Tuấn.

Ông Lương Hoàng Hưng – Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam – chúc mừng Tạp chí đã hoàn thiện bộ máy lãnh đạo chủ chốt, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các định hướng phát triển trong thời gian tới. Ông Lương Hoàng Hưng kỳ vọng trên cương vị mới, nhà báo Đinh Quang Tuấn sẽ thể hiện tốt vai trò người đứng đầu, quy tụ sức mạnh tập thể, giữ vững sự đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên toàn Tạp chí.

Ông Lương Hoàng Hưng (bên trái) - Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm cho tân Tổng Biên tập Đinh Quang Tuấn

Ông Lương Hoàng Hưng cũng nhấn mạnh yêu cầu Tạp chí cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường tính chuyên sâu, tính định hướng trong các ấn phẩm.

Nhà báo Đinh Quang Tuấn đã có hơn 10 năm làm công tác quản lý tại Tạp chí, am hiểu tình hình thực tiễn cũng như đặc thù hoạt động của đơn vị. Đây là lợi thế quan trọng để tân Tổng Biên tập nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Biên tập Đinh Quang Tuấn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tín nhiệm của ban lãnh đạo Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Nhà báo Đinh Quang Tuấn cam kết sẽ cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Tạp chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, Tạp chí sẽ đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong bối cảnh mới.

“Trong thời gian tới, Tạp chí đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn chuyên sâu về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của tài sản trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội”, nhà báo Đinh Quang Tuấn chia sẻ.

Ngọc Lâm
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe