'51 năm – Bản hùng ca thống nhất': Điểm chạm lịch sử chân thực sắp ra mắt công chúng Thủ đô

TPO - Từ ngày 22/4 đến 3/5, tại Hà Nội, báo Tiền Phong tổ chức Triển lãm ảnh lịch sử “51 năm – Bản hùng ca thống nhất”, mở ra một không gian trải nghiệm đặc biệt nhằm tái hiện trọn vẹn tinh thần quật cường của dân tộc qua những góc nhìn báo chí trực diện.

Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), triển lãm “51 năm – Bản hùng ca thống nhất” do báo Tiền Phong chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức, chính thức đón khách tham quan từ sáng ngày 24/4 tại Hà Nội (miễn phí tham quan), tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

'Khai phóng' cách kể chuyện lịch sử cho người trẻ

Triển lãm không đơn thuần là một sự kiện trưng bày tư liệu mà là nỗ lực hệ thống hóa hành trình 21 năm kháng chiến trường kỳ (1954 - 1975) - giai đoạn mà mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm mồ hôi và xương máu của hàng triệu chiến sĩ và người dân đã cống hiến tuổi xuân rực rỡ nhất cho ngày toàn thắng . Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành "chiếc cầu nối" cảm xúc, đưa công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra trong hòa bình, quay ngược thời gian để thấu cảm sâu sắc giá trị của độc lập và thống nhất .

Phụ nữ và trẻ em cúi rạp trong con kênh bùn để tránh đạn trong một cuộc giao tranh tại một vị trí cách phía Tây Sài Gòn khoảng 32 km, ngày 1/1/1966. (Ảnh trái: AP/Horst Faas); Những người phản chiến biểu tình bằng cách nằm tại khu vực Sheep Meadow, công viên trung tâm New York ngày 14/11/1969 (Ảnh phải:AP/J. Spencer Jones)

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, việc tổ chức triển lãm ảnh lịch sử lần này là hướng đi mới nhằm kể lại câu chuyện lịch sử bằng cách tiếp cận gần gũi và giàu trải nghiệm hơn đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Sự kiện được định vị là “một câu chuyện báo chí được kể bằng hình ảnh”, nơi mỗi bức ảnh đều chứa đựng số phận, ký ức và thông điệp về khát vọng độc lập. Qua đó, ban tổ chức mong muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền tải tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do” và ý thức trách nhiệm với quá khứ cho thế hệ hôm nay.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa lịch sử đến gần hơn với giới trẻ, báo Tiền Phong đã xây dựng không gian trưng bày hiện đại, giàu tính tương tác cho các tác phẩm. Nhà báo Phùng Công Sưởng tin rằng, thông qua cách tiếp cận giàu cảm xúc này, mỗi bạn trẻ sẽ được tiếp thêm năng lượng tích cực để nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Đây không chỉ là cầu nối tinh thần giữa các thế hệ mà còn là động lực để người trẻ thêm bản lĩnh và vững tin kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên hội nhập.

Hành trình 51 năm qua 5 chương hồi lịch sử

Quy tụ hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, không gian triển lãm được thiết kế như một cuốn biên niên sử bằng hình ảnh, dẫn dắt người xem đi qua mạch kể chuyện xuyên suốt từ những lát cắt bi tráng của quá khứ đến tầm vóc của một Việt Nam hiện đại. Với 5 chương nội dung được phân tách lớp lang, triển lãm mở ra những "điểm chạm" cảm xúc đầy tự hào: Chương 1: Hiệp định Geneve - Non sông chia cắt; Chương 2: Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục; Chương 3: Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn; Chương 4: Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui; Chương 5: TP HCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới.

Nhiều bức ảnh mang tính thời khắc lịch sử được trưng bày tại triển lãm.

Toàn bộ hệ thống ảnh trưng bày được tuyển chọn công phu từ các nguồn tư liệu chính thống, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hãng thông tấn uy tín hàng đầu thế giới Associated Press (AP), tư liệu của báo Tiền Phong cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.

Triển lãm cũng mở ra không gian đối thoại thông qua tọa đàm với chủ đề “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước” diễn ra ngay sau khai mạc. Cuộc giao lưu quy tụ các nhân chứng lịch sử, nhà báo, nhiếp ảnh gia và đại diện thế hệ trẻ như nhà báo, nhà văn Trần Mai Hưởng - nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, phi công Mig-21; nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh.

Triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

​