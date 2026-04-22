Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có thể mưa rất to

TPO - Từ chiều tối 22/4 đến đêm 23/4, miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông trên diện rộng với lượng mưa 20–40mm/24h, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h, do ảnh hưởng của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao.

Chiều tối nay (22/4), không khí lạnh đã tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ tối 22/4 đến đêm 23/4, miền Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm/24h, có nơi mưa rất to trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, miền Bắc chuyển mát từ 23/4 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Dự báo sau đợt mưa dông này, khoảng ngày 25-27/4, trùng thời gian với kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát kéo dài.

Hà Nội từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 sẽ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to, từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ. Dự báo khoảng 25-27/4, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Đợt không khí lạnh lần này cũng gây mưa to cho khu vực từ Thanh Hoá đến Huế. Cụ thể, từ ngày 23/4 đến 24/4, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h.

Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, Quảng Trị và Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi mưa to trên 70mm/24h, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế sẽ có những ngày thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Tuy nhiên trước khi chuyển mát, trong ngày 23/4, Nam Quảng Trị và Huế có nắng nóng 35-37 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ ngày 23/4 cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 24/4, nắng nóng chấm dứt tại khu vực này.

Nam Bộ ngày 23/4 sẽ có nắng nóng cục bộ 35-36 độ. Từ ngày 24/4, khu vực này có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ.