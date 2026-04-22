Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có thể mưa rất to

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ chiều tối 22/4 đến đêm 23/4, miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông trên diện rộng với lượng mưa 20–40mm/24h, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h, do ảnh hưởng của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao.

Chiều tối nay (22/4), không khí lạnh đã tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ tối 22/4 đến đêm 23/4, miền Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm/24h, có nơi mưa rất to trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, miền Bắc chuyển mát từ 23/4 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Dự báo sau đợt mưa dông này, khoảng ngày 25-27/4, trùng thời gian với kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát kéo dài.

Miền Bắc có thể xuất hiện mưa rất to trong đêm 22 và ngày 23/4.

Hà Nội từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 sẽ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to, từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ, cao nhất 26-28 độ. Dự báo khoảng 25-27/4, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Đợt không khí lạnh lần này cũng gây mưa to cho khu vực từ Thanh Hoá đến Huế. Cụ thể, từ ngày 23/4 đến 24/4, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24h.

Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, Quảng Trị và Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi mưa to trên 70mm/24h, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế sẽ có những ngày thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Tuy nhiên trước khi chuyển mát, trong ngày 23/4, Nam Quảng Trị và Huế có nắng nóng 35-37 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ ngày 23/4 cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 24/4, nắng nóng chấm dứt tại khu vực này.

Nam Bộ ngày 23/4 sẽ có nắng nóng cục bộ 35-36 độ. Từ ngày 24/4, khu vực này có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ.

#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa đá #nắng nóng nam bộ #mưa dông miền Bắc #mưa dông hôm nay #thời tiết miền Bắc #Không khí lạnh #thời tiết dịp 30/4 năm 2026 #thời tiết nghỉ lễ 30/4

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe