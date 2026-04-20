Cô gái 23 tuổi đăng quang Hoa hậu Ấn Độ

Duy Nam

TPO - Người đẹp Sadhvi Sail đã đăng quang ngôi vị Femina Miss India World 2026. Cô 23 tuổi, là người mẫu, có khả năng ứng xử trôi chảy.

Người đẹp Sadhvi Sail đã đăng quang ngôi vị Femina Miss India World 2026 trong đêm chung kết tổ chức ngày 18/4. Cô đại diện cho Ấn Độ tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 74, dự kiến tổ chức ở Tanzania năm 2027.
Sadhvi Sail đến từ bang Goa - nơi được xem là một trong những điểm đến quyến rũ nhất của Ấn Độ với những bãi biển và hàng cọ dài. Cô đã vượt qua 29 đối thủ đến từ các bang để giành vương miện.
Sadhvi Sail năm nay 23 tuổi, là người mẫu, doanh nhân. Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành kép Kinh tế và Quan hệ quốc tế tại Đại học British Columbia ở Canada. Cô dùng thông thạo tiếng Anh, gây ấn tượng với khả năng ứng xử điềm tĩnh, trôi chảy.
Sadhvi chia sẻ sau khi đăng quang: “Mỗi thí sinh ở đây đều là người chiến thắng. Trải nghiệm này là về sự trưởng thành và tình bạn". Cô nói thêm rằng hành trình tại cuộc thi và những mối quan hệ chị em đã có được trong quá trình tham gia cuộc thi có ý nghĩa không kém danh hiệu hoa hậu.
Sadhvi cho biết tất cả thí sinh đều có mối quan hệ gắn bó mạnh mẽ và đã có khoảng thời gian tuyệt vời trong suốt cuộc thi. Gọi các bạn cùng tham gia là người chiến thắng, cô nói rằng hành trình này là về sự trưởng thành mang tính chất tập thể.
“Đối với tôi, tất cả thí sinh đều là người chiến thắng. Và chúng tôi chỉ muốn làm cho tên tuổi của Ấn Độ tỏa sáng trên toàn thế giới,” cô nói.
Là người mẫu, Sadhvi đã tham gia nhiều show thời trang và xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo. Cô cũng đồng sáng lập một công ty trong lĩnh vực xây dựng.
Sadhvi Sail còn là nhà hoạt động xã hội, gây quỹ cho trẻ em và các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Cô đã tận tâm hỗ trợ trẻ em bị suy dinh dưỡng, đặc biệt là những trẻ em bị khiếm thính và khiếm ngôn.
“Xuất thân từ thị trấn nhỏ, chính tư duy của bản thân là rào cản lớn nhất của tôi. Những thành tựu rực rỡ của người khác thường khiến tôi nghi ngờ bản thân, đặt câu hỏi về tiềm năng của chính mình và sự táo bạo của giấc mơ. Nhưng một sự thay đổi đã xảy ra khi tôi định hình lại cuộc đối thoại nội tâm của mình. Điều đó đã dạy tôi tầm quan trọng của việc thực sự ủng hộ và tôn vinh những người phụ nữ khác thay vì so sánh bản thân với họ”, tờ Times Now dẫn lời Sadhvi Sail trong một cuộc phỏng vấn.
Nói về việc đại diện cho Ấn Độ tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2027, Sadhvi Sail bày tỏ sự hào hứng và tinh thần trách nhiệm cao. Cô cho biết mục tiêu là tiếp tục hành trình này với sự chính trực và lòng trắc ẩn. “Chặng đường phía trước còn dài. Đây chỉ mới là khởi đầu”, cô nói.
Cô chia sẻ thêm: “Đại diện cho Ấn Độ có nghĩa là tiếp nối tinh thần kiên cường và bền bỉ của đất nước. Điều đó có nghĩa là đứng vững, bất chấp thử thách và tiến về phía trước với quyết tâm”.
Sadhvi Sail sẽ tham gia Hoa hậu Thế giới 2027 dự kiến tổ chức ở Tanzania. Tờ The Citizen đưa tin ông Paul Makonda - Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Tanzania - xác nhận quốc gia này đăng cai Hoa hậu Thế giới 2027.
Trước đó, có những thông tin cho biết tổ chức Miss World từng làm việc với chính phủ Tanzania để thảo luận về việc đăng cai cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 nhưng không thành. Cuộc thi sau đó được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 9.
Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Việt Nam với sự tham gia của 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các thí sinh sẽ có mặt ở Việt Nam từ đầu tháng 8. Chung kết cuộc thi được tường thuật trực tiếp từ TPHCM ngày 5/9. Đại diện Ấn Độ tại Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Việt Nam là người đẹp Nikita Porwal. Cô từng đạt danh hiệu Femina Miss India 2024. Ấn Độ là quốc gia đang dẫn đầu về số vương miện Hoa hậu Thế giới. Đã có 6 người đẹp đến từ Ấn Độ đăng quang danh hiệu Miss World. Những năm gần đây, đại diện Ấn Độ đều giành thành tích cao.
Duy Nam
#Hoa hậu Ấn Độ #Miss India #Hoa hậu Thế giới #Miss World

