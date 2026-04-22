Người đẹp gốc Việt gây tranh luận

Duy Nam
TPO - Người đẹp Phatcharamon Thepraksa (Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026) được ông Nawat cử dự thi Hoa Hậu Thế giới người Hoa 2026. Tuy nhiên, khán giả tranh luận vì cô là người Thái gốc Việt.

Ông Nawat đã cử người đẹp gốc Việt Meily Phatcharamon Thepraksa (Á hậu 5 Miss Grand Thailand 2026) tham dự cuộc thi Miss Chinese World - Hoa Hậu Thế giới người Hoa 2026.

Trang chủ Hoa hậu Thế giới người Hoa cho biết cuộc thi được tổ chức với mục đích quy tụ những người đẹp gốc Hoa từ khắp nơi trên thế giới để tôn vinh và tưởng nhớ văn hóa, giá trị và truyền thống Trung Hoa.

untitled-1.jpg
Người đẹp gốc Việt Phatcharamon Thepraksa được ông Nawat cử dự thi Hoa Hậu Thế giới người Hoa 2026.

Các hoạt động chính thức của cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày 18/5, đêm chung kết diễn ra vào ngày 30/5 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trong hồ sơ tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026, Phatcharamon Thepraksa cho biết cô là người Thái gốc Việt. Phatcharamon Thepraksa có mẹ là người Quảng Bình đã sang Thái Lan sinh sống, làm việc.

Việc người đẹp lai Thái - Việt được cử đại diện Thái Lan tham gia sân chơi Hoa hậu Thế giới người Hoa đã gây tranh luận. Nhiều người cho rằng Phatcharamon Thepraksa không đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến ủng hộ Phatcharamon Thepraksa và cho rằng các cuộc thi hoa hậu tôn vinh sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Hơn nữa Phatcharamon Thepraksa đã được người nắm bản quyền là ông Nawat cử đi thi, nghĩa là cô nhận được sự tin tưởng và đủ tư cách tham dự.

Trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026, Phatcharamon Thepraksa - đại diện cho tỉnh Chachoengsao đã lần lượt được xướng tên vào top 20 và top 10. Chung cuộc, cô dừng chân ở top 10 và giành giải Á hậu 5.

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho Phatcharamon Thepraksa vì cô được đánh giá có kỹ năng nổi bật về trình diễn, ứng xử. Tuy nhiên, danh hiệu Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 được xem là thành tích ấn tượng của cô gái 18 tuổi trong lần đầu thi nhan sắc.

Phatcharamon Thepraksa năm nay 18 tuổi, có mẹ là người Quảng Bình đã sang Thái Lan sinh sống, làm việc từ lâu. "Từ nhỏ tôi đã nghe mẹ kể nhiều về Việt Nam, về con người, về quê hương, và đặc biệt là tình cảm to lớn mà bà dành cho mảnh đất này", Phatcharamon chia sẻ.

Đến với hành trình Miss Grand Thailand 2026, cô cho biết không chỉ tham gia để chinh phục ước mơ, mà còn muốn kể câu chuyện của chính mình, để ba mẹ tự hào, đặc biệt là mẹ cô, một người con nghị lực đến từ Quảng Bình, Việt Nam đã sang Thái lập nghiệp từ khi còn là cô bé 16 tuổi. "Mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi bằng tất cả yêu thương và nghị lực", cô nói.

Danh hiệu Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Phatcharamon Thepraksa. Trang cá nhân của người đẹp đã tăng lượng người theo dõi nhanh chóng.

Trong quá trình tham gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026, Phatcharamon Thepraksa nhận được sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo fan sắc đẹp Việt.

