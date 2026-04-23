Dàn người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ đổ xô thi Hoa hậu Hòa bình

TPO - Cuộc thi MGI All Stars mùa giải đầu tiên đang nóng dần khi có sự tham gia của nhiều thí sinh từng đạt thành tích cao ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ. Họ đều được đánh giá là những thí sinh mạnh, sáng giá cho vương miện.

Gần đến ngày khai cuộc, ban tổ chức MGI All Stars mùa giải đầu tiên liên tục công bố hồ sơ của những thí sinh thu hút truyền thông. Hiện đã có gần 60 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có nhiều người đẹp vừa bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Họ đều được đánh giá là nhân tố tiềm năng, có khả năng giành vương miện.

Tối 22/4, trang chủ MGI gây chú ý khi công bố hồ sơ của người đẹp Yamilex Hernandez - đại diện Cộng hòa Dominica. Yamilex Hernandez đeo sash Miss Universe Latina tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan. Cô là người đẹp đầu tiên phá vỡ quy tắc của cuộc thi Miss Universe khi lần đầu có người đẹp đeo sash Latina ở sân chơi này.

Yamilex Hernandez và Vanessa Pulgarín gây chú ý khi dự thi MGI All Stars 2026.

Tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Yamilex Hernandez luôn được đánh giá là thí sinh tiềm năng cho vương miện. Cô 30 tuổi, sinh ra ở Cộng hòa Dominica và hiện sinh sống tại bang New Jersey, Mỹ. Cô là cử nhân chuyên ngành Truyền thông, Truyền hình và Điện ảnh.

Yamilex Hernandez có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản. Yamilex Hernández cũng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica vào các năm 2021, 2023 và lần lượt giành các danh hiệu Á hậu 3 và Á hậu 1.

Dù được đánh giá cao tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Yamilex Hernandez dừng chân ở top 30 khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Trở lại sân chơi MGI All Stars 2026, Yamilex Hernandez được nhận xét nằm trong nhóm thí sinh mạnh, có khả năng đăng quang.

Người đẹp Vanessa Pulgarín gây bất ngờ khi quyết định đăng ký dự thi MGI All Stars 2026. Cô đại diện Colombia ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức tại Thái Lan và dừng chân đầy tiếc nuối ở top 12. Trước đó, Vanessa Pulgarín luôn được các chuyên trang sắc đẹp và khán giả đánh giá có tiềm năng đăng quang.

Vanessa Pulgarín năm nay 34 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana. Vanessa Pulgarin là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Colombia với trang cá nhân Instagram có gần 930.000 người theo dõi. Cô được xem là hình mẫu về thời trang, sắc đẹp và sức khỏe nữ giới.

Vanessa Pulgarin có lịch sử thi nhan sắc ấn tượng. Cô dự thi Senorita Colombia và giành giải á hậu 1. Sau đó, người đẹp được cử tham gia Miss International 2017 ở Nhật Bản nhưng không đạt thành tích.

Trở lại Thái Lan để tham dự MGI All Stars 2026, Vanessa Pulgarín được nhận xét là ứng viên tiềm năng cho vương miện nhờ sắc vóc và kỹ năng ấn tượng. Cô cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả xứ chùa vàng.

Một thí sinh cũng bước ra từ Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là đại diện Việt Nam - Hương Giang. ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang không giành được thành tích. Trước đó, cô từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 trên đất Thái.

So với dàn thí sinh mạnh bước ra từ Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Hương Giang bị nhận xét lép vế về sắc vóc, kỹ năng. Tuy nhiên, cô được đánh giá là ứng viên có sức ảnh hưởng về truyền thông khi sở hữu các nền tảng mạng xã hội có lượng người theo dõi cao.

Sthefany Gutiérrez và Hương Giang trên sân khấu Miss Universe.

Một thí sinh mạnh của mùa giải MGI All Stars 2026 cũng bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đó là người đẹp Venezuela - Sthefany Gutiérrez. Cô từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2018 ở Thái Lan và giành giải á hậu 2. Cho đến hiện tại, Sthefany Gutiérrez được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh nhất.

MGI All Stars mùa giải đầu tiên bắt đầu tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Năm đầu cuộc thi dự kiến nhận khoảng 70-80 thí sinh, một quốc gia có thể cử nhiều hơn một người tham dự. Cuộc thi chấp nhận thí sinh từng thi các cuộc thi quốc tế, có độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc là người chuyển giới đều có thể tham gia.

Ngay trước thềm khai cuộc, ông Nawat đã công bố giá vé của gói dịch vụ MGI All Stars Package dành cho các khán giả VIP muốn theo dõi các hoạt động của cuộc thi MGI All Stars 2026. Theo đó, giá vé là 3.500 USD (khoảng 92 triệu đồng) dành cho các khán giả quốc tế.

Người sở hữu gói này nhận được những đặc quyền cao cấp như lưu trú 14 đêm tại cùng khách sạn với các thí sinh, có xe đưa đón khứ hồi giữa khách sạn và hội trường MGI Hall, nhận vé VIP hàng ghế đầu cho tất cả show diễn và sự kiện.

Bên cạnh đó, những khán giả sở hữu gói dịch vụ MGI All Stars Package sẽ được tham gia các hoạt động như chuyến đi tới Ratchaburi, trải nghiệm du thuyền sang trọng, các đêm trình diễn thời trang, bán kết và chung kết.