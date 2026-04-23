Thí sinh Miss Cosmo tử vong

TPO - Người đẹp Ana Luiza Mateus - thí sinh Miss Cosmo Brazil 2026 - đã tử vong sau khi bị ngã từ tầng 13 của một tòa chung cư ở Brazil. Trước đó, cô đã cãi vã với bạn trai.

Trang Mixvale đưa tin người đẹp Ana Luiza Mateus, 29 tuổi, sinh ra ở Teixeira thuộc bang Freitas, Brazil, được tìm thấy đã chết sau khi rơi từ tầng 13 của một tòa nhà ở Barra thuộc Tijuca, khu Zona Oeste của Rio de Janeiro, Brazil.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 thứ Tư. Bạn trai của cô, Tarso Ferreira, đã bị bắt vì nghi ngờ giết người. Theo báo cáo trước đó, cặp đôi đã cãi nhau suốt đêm.

Ana Luiza chuyển đến Rio từ Janeiro hơn một năm trước. Cô đang tìm cách phát triển sự nghiệp người mẫu, bao gồm công việc trình diễn thời trang và làm việc tại một công ty người mẫu ở thủ đô Rio de Janeiro.

Các nhân chứng đã khai với cảnh sát rằng họ đã nhìn thấy cặp đôi đến chung cư Alfapark trong lúc cãi nhau. Nhân viên tòa nhà đã yêu cầu Ana Luiza rời khỏi đó nếu bạn trai cô quay lại. Ana đã mua vé khứ hồi đến Bahia, với chuyến bay dự kiến ​​vào sáng hôm sau, nhưng sau đó quyết định ở lại căn hộ.

Cảnh sát được gọi đến tòa nhà vào khoảng 5h30 sáng. Các nhân viên điều tra tìm thấy người phụ nữ trẻ đã chết trong hành lang tòa nhà. Đội điều tra hiện trường được triệu tập để phân tích chính xác hoàn cảnh dẫn đến cái chết. Các điều tra viên của Sở điều tra tội phạm thủ đô đã tiếp quản vụ án.

Tarso Ferreira, bạn trai của Ana đã bị bắt tại hiện trường. Anh ta thừa nhận với cảnh sát rằng ghen tuông với bạn gái, đặc biệt là vì các mối quan hệ xã hội của cô. Điều tra viên phụ trách đã ghi lại lời khai nhận tội của Tarso Ferreira.

Các điều tra viên đang xem xét liệu có sự xô đẩy nào gây ra cú ngã của Ana hay không. Cảnh sát đang chờ thêm báo cáo khám nghiệm tử thi để xác định chính xác diễn biến của sự việc.

Mối quan hệ của Ana và Tarso Ferreira được cho là đã kéo dài khoảng 3 tháng. Bạn thân của Ana Luiza mô tả Tarso Ferreira là người thích kiểm soát, không hài lòng về việc cô xuất hiện trên mạng xã hội. Trong khi đó, Ana Luiza làm việc như một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và thường xuyên chia sẻ công việc hàng ngày của mình.

Ana Luiza sinh năm 1997 tại Teixeira thuộc Freitas, phía nam Bahia. Cô từng theo học chuyên ngành Tâm lý học và làm việc như một chuyên gia trang điểm và người mẫu chuyên nghiệp.

Năm 2024, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Teixeira nhưng không giành chiến thắng. Hiện Ana Luiza đang là thí sinh đại diện bang Bahia tại cuộc thi Miss Cosmo Brazil 2026.

Ban tổ chức Miss Cosmo Brazil đã đăng tải thông báo bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời kêu gọi nâng cao nhận thức về bạo lực đối với phụ nữ tại Brazil.

“Đây không thể bị xem là một con số thống kê hay điều bình thường mà là thực trạng cần được đối diện bằng trách nhiệm và hành động cụ thể”, ban tổ chức Miss Cosmo Brazil nhấn mạnh.