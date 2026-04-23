Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ưu đãi thuế ô tô điện, cảnh báo rủi ro ô nhiễm môi trường từ pin thải

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cảnh báo rủi ro ô nhiễm môi trường từ pin xe điện, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định bắt buộc doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe điện phải thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng.

Sáng 23/4, Quốc hội Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, nhiều đại biểu góp ý về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin.

Đại biểu Quốc hội Đoàn Hùng Vũ - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, đồng tình với đề xuất tiếp tục ưu đãi thuế của Chính phủ. Cụ thể, chính sách ưu đãi thuế đối với ô tô chở người dưới 24 chỗ chạy bằng pin sẽ được kéo dài đến hết năm 2030.

234oto.jpg
Đại biểu Quốc hội Đoàn Hùng Vũ. (Ảnh: Như Ý)

Cơ quan soạn thảo cho rằng, việc kéo dài ưu đãi nhằm từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện, qua đó giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm đô thị và giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu truyền thống trong bối cảnh giá và nguồn cung biến động.

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý rủi ro ô nhiễm môi trường từ pin xe điện khi hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Theo ông, chính sách khuyến khích tiêu dùng cần đi kèm phát triển hạ tầng trạm sạc, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất pin thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định bắt buộc doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe điện phải thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng, đồng thời xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chuyên nghiệp.

Cùng với đó, cần có cơ chế khuyến khích đầu tư nghiên cứu công nghệ tái chế, thay thế các loại pin công nghệ cũ bằng pin thế hệ mới an toàn hơn, tránh nguy cơ phát sinh dạng ô nhiễm mới trong quá trình xử lý.

Vẫn theo đại biểu, việc khuyến khích sử dụng xe chạy bằng pin phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam.

Việc kéo dài ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt không chỉ góp phần giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn tại đô thị mà còn mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp mới, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) tán thành chính sách này để phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, bà lưu ý, ưu đãi thuế chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm hạ tầng sạc, khả năng đáp ứng của lưới điện phân phối, xử lý pin thải và nâng tỉ lệ nội địa hóa.

“Hồ sơ đánh giá tác động đã thừa nhận rủi ro quá tải cục bộ lưới điện, thách thức xử lý pin sau sử dụng và tác động giảm thu ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm”, bà Nga lo ngại.

Do đó, đại biểu đề nghị, sau khi luật được thông qua, Chính phủ cần triển khai đồng bộ các giải pháp ngoài thuế để chính sách này không chỉ kích cầu tiêu dùng, mà còn thực sự thúc đẩy một hệ sinh thái giao thông xanh bền vững.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe