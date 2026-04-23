Dông lốc mưa đá làm tốc, hỏng hàng chục ngôi nhà, Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn

TPO - Mưa dông, lốc, gió giật mạnh kèm mưa đá xảy ra chiều 22/4 đã làm 45 nhà tại 12 xã, phường ở Lào Cai bị tốc mái. Thiên tai còn làm ảnh hưởng trường học, điện lực và một số công trình công cộng. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn về công tác khắc phục hậu quả.

​

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính đến 19h ngày 22/4, mưa đá, dông lốc, gió giật mạnh cục bộ đã khiến 45 nhà dân bị tốc mái tại 12 xã, phường gồm Sín Chéng, Y Tý, Lùng Phình, Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Dền Sáng, Cốc San, Tả Củ Tỷ, Pha Long, Bảo Nhai, Bắc Hà và Tả Phìn.

Thiên tai cũng làm ảnh hưởng 2 trường học, 1 trạm truyền thanh, 1 cột điện, 1 trạm biến áp, cùng 4 công trình phụ trợ, 1 ô tô, 1 bộ máy tính và 2 máy in. Chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ước tổng thiệt hại khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Gió mạnh khiến cây bị gãy đổ trên Quốc lộ 279 đoạn qua xã Bảo Hà.

Dông lốc khiến nhà của 3 hộ dân tại TDP Hàm Rồng 1, phường Sa Pa bị tốc mái.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các xã, phường bị ảnh hưởng đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, thu dọn hiện trường, gia cố tạm thời các nhà bị hư hỏng và tiếp tục rà soát thiệt hại phát sinh.

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh ký văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành, địa phương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa kèm theo dông lốc xảy ra chiều 22/4.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các xã, phường bị ảnh hưởng khẩn trương xuống hiện trường kiểm tra, rà soát và thống kê chính xác mức độ thiệt hại. Các địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ để giúp đỡ các hộ dân và trường học sửa chữa nhà cửa, lợp lại mái tôn, đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân và giáo viên trong thời gian chờ khắc phục.

Song song với đó, chính quyền cơ sở triển khai ngay các chính sách hỗ trợ hiện hành của Nhà nước để người dân sớm ổn định cuộc sống và nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Đối với hạ tầng, các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ nhanh chóng sửa chữa các tuyến đường giao thông và nhà công vụ cho giáo viên, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và công tác cho giáo viên.