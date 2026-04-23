Vụ nam sinh lao xe xuống mương tử vong: Xử lý không có vùng cấm, ngoại lệ

TPO - “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chúng tôi điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định liên quan vụ nam sinh lao xe máy tử vong, thiếu tá CSGT bị khởi tố.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao đổi tại họp báo sáng 23/4. Ảnh: Tuấn Nguyễn

​

Trao đổi tại buổi họp báo sáng 23/4, đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối với lực lượng CSGT nói riêng, Công an tỉnh Đắk Lắk nói chung phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, cũng như phong trào "Ba nhất" trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) được Bộ Công an phát động (tháng 11/2025) với nội dung: "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Do đó, việc rà soát, chấn chỉnh đạo đức công vụ cán bộ chiến sĩ là việc làm thường xuyên, thông suốt của Công an tỉnh, tới tất cả các cấp uỷ, chi bộ, toàn thể cán bộ chiến sĩ hằng ngày, hằng tháng, hằng quý.

Trong vụ việc học sinh lao xe máy tử vong, theo đại tá Võ Duy Tuấn, hành vi của thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng - cán bộ tổ tuần tra của Trạm CSGT Kông Búk cấu thành tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, quy định tại điểm a,b khoản 2, điều 132 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chúng tôi điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, đại tá Võ Duy Tuấn khẳng định.

Ngoài ra, đối với ngành giáo dục, theo đại tá Võ Duy Tuấn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh các cấp, thời gian qua, lực lượng CSGT nói riêng, Công an tỉnh nói chung đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền.

Việc này nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Thời gian qua, theo công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường và chính quyền địa phương tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong lứa tuổi học sinh, đặc biệt tại khu vực cổng trường và các tuyến đường thường xảy ra vi phạm. Công tác tuần tra, kiểm soát được triển khai đồng bộ, khép kín địa bàn; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như: Chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy độ chế, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh và phụ huynh.

Liên quan tới vụ nam sinh lao xe máy xuống mương tử vong, kết quả xác minh bước đầu của Công an tỉnh Đắk Lắk cho thấy, vào 11h20 ngày 15/4, ông Nguyễn Quang Hoàng - cán bộ tổ tuần tra của Trạm CSGT Kông Búk đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 29 thuộc địa phận xã Pơng Đrang và xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm này, ông Hoàng phát hiện anh Võ Đình Quang (SN 2008, trú xã Cư Pơng) điều khiển xe máy gắn biển số 47AB-325.78 đi ngang qua. Nghi ngờ anh Quang có dấu hiệu vi phạm hành chính nhưng ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT đuổi theo phía sau anh Quang.

Khi đến đoạn đường Km198+200, Quốc lộ 20 thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, anh Quang không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái theo chiều từ Quốc lộ 14 đến xã Ea Kiết.

Khi phát hiện anh Quang cùng xe máy bị tai nạn giao thông, ông Hoàng với vai trò là cán bộ CSGT nhưng không đến vị trí nơi anh Quang bị nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi về hướng ngược lại.

Hậu quả, anh Quang tử vong trong khi đang cấp cứu chuyển viện từ BVĐK Hoà Bình đến BVĐK vùng Tây Nguyên.