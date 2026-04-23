Sơn La: Thuỷ điện xả nước, lộ thi thể dưới lòng suối

A Lù
TPO - Khoảng 7 giờ sáng 23/4, người dân tại bản Lộng Cang, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy dưới lòng suối Chiến. Sự việc được phát hiện khi một số người dân đi vớt củi tại khu vực suối, thuộc lòng hồ thủy điện Nậm Chiến.

Lực lượng chức năng xã Ngọc Chiến (Sơn La) tiến hành bảo vệ hiện trường. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, trong khi vớt củi bên bờ suối, người dân bất ngờ phát hiện thi thể nằm giữa lòng suối, trong tình trạng phân hủy nặng. Thời gian gần đây, do thủy điện Nậm Chiến thực hiện xả nước, mực nước tại khu vực lòng hồ giảm xuống, làm lộ phần lòng suối và thi thể nói trên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân lập tức trình báo tới chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, tổ chức trục vớt thi thể và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh danh tính nạn nhân.

Theo nhận định ban đầu của người dân địa phương, thi thể có thể là một trong những nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trong cơn bão số 3 năm 2025. Trước đó, trong đợt mưa bão này ghi nhận có 2 người mất tích do lũ cuốn, song sau khi nước rút mới chỉ tìm thấy 1 nạn nhân.

Hiện, các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

#Sơn La Phát Hiện Thi Thể Phân Hủy Dưới Lòng Suối #Sơn La #Ngọc Chiến #thủy điện Nậm Chiến

