Bộ trưởng Tài chính: Ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng không phải nộp thuế 'hài hòa với thời điểm hiện nay'

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế ở mức 1 tỷ đồng/năm đối với hộ kinh doanh là "hài hòa với thời điểm hiện nay".

Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Như Ý)



Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo ông Tuấn, qua ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường, Quốc hội rất quan tâm đến ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế. Bộ Tài chính đã chỉ đạo sát sao, soạn sẵn nghị định và gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đảm bảo ngay sau khi luật được ban hành, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành ngay các văn bản hướng dẫn để luật sớm đi vào cuộc sống.

“Về ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, chúng tôi đã cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến cả thu ngân sách và đối tượng nộp thuế. Ngưỡng 1 tỷ đồng, chúng tôi cho rằng là hài hòa với thời điểm hiện nay. Trong luật cũng đã tiếp thu theo hướng: Ngưỡng cụ thể sẽ giao cho Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, ông Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Phân tích thêm, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế ở mức 1 tỷ đồng là gấp đôi mức hiện hành, tác động đến khoảng 7.000 tỷ đồng thu ngân sách.

Cụ thể, với các hộ kinh doanh, sẽ tác động giảm thu ngân sách khoảng 4.800 tỷ đồng. Với các doanh nghiệp nhỏ (256.000 doanh nghiệp), tác động giảm thu ngân sách khoảng 2.100 tỷ đồng. Ông Tuấn cho biết, điều này là phù hợp trong điều kiện hiện nay, bộ sẽ cân nhắc kỹ, tính toán thêm và có báo cáo cụ thể.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, các đại biểu cũng rất quan tâm đến công tác quản lý thuế. Theo ông Tuấn, luật thuế được thiết kế đảm bảo tính trung lập và tính hiệu quả, tức là đảm bảo chi phí hành thu thấp nhất và chi phí tuân thủ của người nộp thuế cũng thấp nhất. “Vì thế, sau khi cân nhắc nhiều mặt, chúng tôi mới đưa ra mức doanh thu không phải nộp thuế là 1 tỷ đồng”, ông Ngô Văn Tuấn nêu thêm.