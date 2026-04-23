Đà Nẵng: Cứu thành công du khách nặng 300 kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

TPO - Lực lượng chức năng giải cứu thành công nam du khách Mỹ mắc kẹt trong nhà vệ sinh chật hẹp tại Đà Nẵng sau gần 3 giờ nỗ lực.

Sáng 22/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Z1) tiếp nhận tin báo về một vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại đường An Thượng 3, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Một người đàn ông quốc tịch Mỹ trong lúc sinh hoạt đã không may té ngã và mắc kẹt trong phòng vệ sinh, không thể tự di chuyển do thể hình quá khổ.

Giải cứu nam du khách mắc kẹt trong nhà vệ sinh.

Ngay sau khi nhận tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 3 (Công an TP. Đà Nẵng) phối hợp lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân có thể trạng đặc biệt lớn, việc tiếp cận và di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an địa phương và nhân viên y tế để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Sau gần 3 giờ nỗ lực, đến 11h10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công ông S.A.G (sinh năm 1961), cao 1,80 m, nặng gần 300 kg, đưa ra ngoài an toàn để chăm sóc y tế.