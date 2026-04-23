Xã hội

Phát hiện thi thể bé gái 15 tuổi tử vong dưới hồ sinh thái khu dân cư ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Nhiều người dân đi tập thể dục buổi sáng phát hiện bé gái 15 tuổi tử vong dưới hồ sinh thái khu dân cư 577 (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng 23/4, Công an, Viện kiểm sát Quảng Ngãi đã có mặt tại hồ sinh thái khu dân cư 577 (phường Trương Quang Trọng) để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một bé gái được phát hiện dưới hồ sinh thái khu dân cư này.

Theo đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục quanh khu vực hồ bất ngờ phát hiện thi thể một bé gái nằm sát mép nước nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên bờ, đồng thời phong tỏa một phần khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là em N.Q.C. (15 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng).

Theo người dân địa phương, gia đình em thuộc diện khó khăn, bản thân em có vấn đề về sức khỏe tâm lý, thường xuyên đi lang thang, nhặt ve chai.

Ông Phạm Tấn Phước - Phó chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Nguyễn Ngọc
