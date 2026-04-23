Bộ Tư pháp khai trương phiên bản mới Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

TPO - Bộ Tư pháp cho biết, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm.

Ngày 23/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã dự, bấm nút khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Bộ Tư pháp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu hiện nay được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống không chỉ là kho lưu trữ, mà còn có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác. Nhờ đó, nội dung văn bản được chuyển thành “dữ liệu có cấu trúc”, cho phép hệ thống máy đọc, hiểu và xử lý tự động.

Việc tái cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, với khối lượng văn bản lớn, phạm vi rộng với yêu cầu độ chính xác cao.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp bấm nút khai trương.

Trên nền tảng dữ liệu chuẩn hóa, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trở thành một trong những thành phần lõi của Nền tảng số pháp luật Việt Nam. Đây đồng thời là hạ tầng dữ liệu thiết yếu phục vụ trực tiếp cho việc triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Trong giai đoạn tới, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được định hình là nền tảng tri thức pháp lý số mang tính dẫn dắt, xác định 5 trụ cột chiến lược: Hoàn thiện chu trình số hóa toàn diện vòng đời văn bản pháp luật; Phát triển hệ sinh thái kết nối và chia sẻ dữ liệu pháp lý liên thông; Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và cảnh báo pháp lý; Hình thành nền tảng dữ liệu lớn về pháp luật quốc gia; Kiến tạo tri thức pháp luật số phục vụ toàn xã hội.

Từ hôm nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://vbpl.vn.

Cổng pháp luật quốc gia chính là kênh cung cấp thông tin chính thống, phục vụ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Tại đây, thông tin được cung cấp kịp thời, đầy đủ về: Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tin tức hoạt động của các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện tổng rà soát; toàn bộ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cơ sở điều ước quốc tế; phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu và phương thức thực hiện một cách kịp thời - thống nhất - chính xác...