Thu giữ lô mỹ phẩm lớn nghi nhập lậu tại Cần Thơ

Nhật Huy
TPO - Lực lượng chức năng phường Cái Khế (TP. Cần Thơ) vừa kiểm tra một hộ kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện hàng trăm sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Theo đó, lực lượng Công an phường Cái Khế (TP. Cần Thơ) vừa phối hợp Quản lý thị trường kiểm tra hộ kinh doanh mỹ phẩm CHEN NY Shop, tại số 58 Võ Trường Toản. Tại đây, phát hiện 524 sản phẩm là mỹ phẩm các loại (như son môi, các mặt hàng làm đẹp khác).

675952340-1268520672016528-8413946196232292609-n-6835.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh mỹ phẩm CHEN NY Shop.

Bước đầu xác định, số hàng hóa trên có hơn 350 sản phẩm nhập lậu, trị giá trên 56 triệu đồng; số sản phẩm còn lại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hơn 20 triệu đồng.

Cùng đó, các sản phẩm đều thể hiện xuất xứ nước ngoài, nhưng không có căn cứ xác định nơi sản xuất hoặc nguồn gốc hợp pháp.

Hiện, Công an phường Cái Khế cùng lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý.

#Cần Thơ #mỹ phẩm #không rõ nguồn gốc

