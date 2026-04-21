Phát hiện hàng trăm iPhone, túi xách Dior 'lậu' tuồn vào Việt Nam

Xuân Phong
TPO - Ngày 21/4, Cục Hải quan cho biết, lực lượng hải quan vừa phát hiện nhiều lô hàng quá cảnh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về khai báo, cất giấu hàng hóa không khai báo và giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ, với quy mô lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo đó, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm tra thực tế 5 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào và Campuchia có nghi vấn vi phạm.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài phần hàng phù hợp với khai báo, cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn hàng hóa không được khai báo, gồm 356 chiếc iPhone đã qua sử dụng; 2.300 sản phẩm lọc gió, lọc nhớt ô tô mang nhãn hiệu Hyundai/Kia; 200 vòng bi nhãn KOYO; cùng 6.190 phụ kiện điện thoại như tai nghe, củ sạc, dây sạc gắn nhãn iPhone, Samsung, OPPO.

Đáng chú ý, trong các lô hàng này còn có hơn 5.100 sản phẩm quần áo, 2.320 đôi giày dép, 464 túi xách và 34 đồng hồ đeo tay có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Dior, Hermes, Nike, Adidas, Cartier… Một số sản phẩm không chỉ giả mạo nhãn hiệu mà còn giả mạo xuất xứ Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng uy tín hàng hóa trong nước khi bị tuồn ra thị trường quốc tế.

Nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu lớn vừa bị lực lượng Hải quan phát hiện.

Bên cạnh đó, tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, lực lượng Hải quan tiếp tục chặn đứng 2 lô hàng quá cảnh có cất giấu 30 iPad đã qua sử dụng và 1.845 sản phẩm thời trang nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong số này có dép Crocs vừa có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ, vừa được dán nhãn “Made in Vietnam".

Liên quan đến hàng giả mạo thương hiệu nổi tiếng, cuối tháng 3/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XVI kiểm tra 2 lô hàng quá cảnh, phát hiện tỷ lệ hàng đúng khai báo rất thấp. Phần lớn hàng hóa được khai sai hoặc không khai báo, trong đó có nhiều mặt hàng nghi giả mạo thương hiệu Chanel, Yves Saint Laurent, Nike… cùng 350 đôi dép Crocs dán nhãn “Made in Vietnam” và 8 loa xách tay nhãn JBL.

Các vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

#Cục Hải quan #hàng giả #iPhone #giả mạo thương hiệu #hàng lậu #gian lận xuất xứ #Chi cục điều tra chống buôn lậu

