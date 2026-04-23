Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 bị hại, 'trùm' sàn tiền ảo lĩnh án 24 năm tù

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 35 bị cáo trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo đầu tư ảo chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 bị hại, bị tuyên phạt các mức án từ 10 đến 24 năm tù.

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân TPHCM - cơ sở 1 xét xử sơ thẩm Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999) cùng 34 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Riêng bị cáo Đạt bị xét xử thêm tội "Rửa tiền".

Bị cáo Nguyễn Hữu Đạt tại phiên tòa

Tại phiên tòa, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội, nhận trách nhiệm bồi thường cho các bị hại về tổng số tiền khoảng 98 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Bị cáo này mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác, bởi phần lớn chủ yếu là người làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo của Đạt.

HĐXX nhận định: Nguyễn Hữu Đạt trong vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành mua sắm thiết bị để hoạt động phạm tội. 6 bị cáo khác có hành vi tích cực giúp sức nên có căn cứ để xác định là phạm tội có tổ chức. Nhiều bị cáo trong vụ án được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đạt 19 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và 5 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng cộng hình phạt đối với bị cáo Đạt là 24 năm tù; buộc bồi thường 98 tỷ đồng cho các bị hại.

Đối với 6 bị cáo trong nhóm đồng phạm có tổ chức, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo từ 12 đến 15 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Với 28 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" nhưng xem xét giảm nhẹ, áp dụng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Trong đó, 27 bị cáo bị tuyên phạt từ 7 năm đến 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo còn lại bị tuyên phạt 5 năm tù do thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, Đạt là đối tượng chủ mưu, rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác như Lê Cao Phúc, Nguyễn Hữu Nhiệm.... cùng tham gia hoạt động phạm tội. Trong đó, Đạt trực tiếp mua sắm trang thiết bị, thuê địa điểm làm nơi ở và hoạt động; điều hành, phân công và chi trả lương cho các đồng phạm.

Các đối tượng đã lôi kéo, rủ rê các bị hại tham gia đầu tư vào các sàn nhị phân; yêu cầu chuyển tiền theo các gói đầu tư rồi chiếm đoạt bằng thủ đoạn ngụy tạo bảng kết quả đặt cược các phiên giao dịch, tạo các tình huống giả để chứng minh việc đầu tư thua lỗ, sau đó nhắn tin hứa hẹn, cam đoan để các bị hại tin tưởng việc thua lỗ là ngoài ý muốn.

35 bị cáo trong phiên tòa sáng 23/4

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối tháng 3/2021 đến cuối tháng 6/2022, Đạt cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền khoảng 98 tỷ đồng của 376 bị hại. Trong đó, xác định rõ 96 bị hại bị chiếm đoạt hơn 34,87 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Đạt dùng một phần để trả tiền thuê nhà, mua sắm công cụ, phương tiện phạm tội, trả lương cho các đồng phạm. Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Đạt dùng để mua ô tô, kinh doanh tiền ảo, quán ăn, bất động sản và tiêu xài cá nhân... nhưng bị thua lỗ.

