3 'yêu râu xanh' lĩnh 59 năm tù vì hiếp dâm thiếu nữ say rượu

TPO - Với cáo buộc hiếp dâm tập thể khiến thiếu nữ xấu hổ tự cứa dao vào cổ thương tích, 3 đối tượng bị tòa tuyên tổng mức án 59 năm tù giam.

Sáng 23/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hà Đức Thành (sinh năm 2005, ở tỉnh Thanh Hóa) mức án 20 năm tù; Dương Thế Huy và Phí Mạnh Dương (cùng sinh năm 2006, ở xã Hát Môn, Hà Nội) mỗi người lĩnh 19 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Diễn biến xét xử cho thấy, khoảng 15h30 ngày 27/6/2025, cháu K. T. M. (sinh năm 2009, trú tại Hà Nội) được anh Phí Đăng H. (sinh 2006, là người yêu) rủ đến quán lẩu nướng tại khu đất gần cầu Tây Ninh, thuộc xã Phúc Thọ, để uống rượu.

Tại bữa ăn có ba bị cáo Hà Đức Thành, Dương Thế Huy, Phí Mạnh Dương cùng một số người khác.

Đến 18h cùng ngày, anh Phí Đăng H. có việc đột xuất nên về trước, hẹn sẽ quay lại đón M. Khoảng 21h, thấy cháu M. đã say rượu, nằm ở sàn phòng ăn, anh H. chưa quay lại nên Hà Đức Thành nảy sinh ý định hiếp dâm.

Để thực hiện ý đồ, Thành "nháy mắt" ra hiệu cho Dương Thế Huy rồi đưa ánh mắt nhìn về phía cháu M.

Cáo trạng xác định, Huy hiểu Thành ra hiệu để rủ đưa cháu M. vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, Huy "nhếch mép và hất cằm" thể hiện sự đồng ý với Thành.

Tiếp đó, Huy tiếp tục nháy mắt với Phí Mạnh Dương, rủ Dương đến nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu.

Dù đang trong bữa ăn nhưng Huy đi thanh toán tiền, còn Thành nói với mọi người cứ ngồi lại để Huy và Thành đưa cháu M. về nhà.

Ba bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Cả hai đi lấy xe máy, đánh thức cháu M. dậy, nói dối sẽ đưa về nhà nên cháu M. đồng ý. Trên đường, Thành điều khiển xe máy, cháu M. ngồi sau ngủ gục vào vai Thành còn Huy ngồi cuối giữ, chở bị hại đến một nhà nghỉ trên Quốc lộ 32, thuộc thôn Phụng Thượng, xã Phúc Thọ.

Khi đến nhà nghỉ, cháu M. hỏi “vào đây làm gì?”, Huy trả lời “vào đây tao thuê phòng cho mày ngủ, muộn rồi”.

Sau khi thuê phòng, cháu M. vào nằm sấp trên giường ngủ, không bật điện. Trong trạng thái lơ mơ, cháu M. hỏi “H. đâu?”. Thành trả lời “H. đây” nhằm đánh lừa cháu M. để thực hiện quan hệ.

Do say rượu, cháu M. ngủ thiếp đi, Thành cùng Huy thực hiện hành vi đồi bại.

Khoảng 20 phút sau, bị cáo Phí Mạnh Dương đến nhà nghỉ, cũng thực hiện giao cấu với cháu M. Cả ba thay phiên nhau “làm bậy” với thiếu nữ nhiều lần.

Đến 22h30 không thấy cháu M. về, người thân đi tìm thấy M. trong nhà nghỉ, còn Dương, Huy, Thành, thấy có người đến liền bỏ chạy ra ngoài.

Do xấu hổ vì bị xâm hại tình dục, cháu M. dùng dao cạo râu cứa vào vùng cổ và cổ tay để tự sát nhưng được gia đình phát hiện, sơ cứu kịp thời.

Ngày 30/6/2025, cháu K. T. M. đến Công an thị trấn Phúc Thọ (nay là Công an xã Phúc Thọ) trình báo.

Tại tòa, ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử phân tích hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm khắc.