Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương hưu từ 1/7

Luân Dũng
TPO - Bộ Nội vụ đề xuất quy định, từ ngày 1/7/2026 điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng.

Theo đó, Bộ Nội vụ chỉ đề xuất 1 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7, thay vì 2 phương án như lần lấy ý kiến hồi tháng 3.

Cụ thể, dự thảo quy định từ ngày 1/7 điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Ảnh minh họa

Các nhóm được hưởng chính sách này bao gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Cùng với đó là cán bộ xã, phường, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hằng tháng…

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7 cũng sẽ điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995…

Theo phương án này, từ 1/7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng được điều chỉnh theo hướng: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Mức tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng áp dụng với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Luân Dũng
