Cà Mau: Lại sụt lún tuyến đường mới sửa hơn 1 năm

TPO - Mới đưa vào sử dụng cuối năm 2024, tuyến đường kênh xáng Đông Hưng (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đã lần thứ 2 xảy ra sụt lún nghiêm trọng chỉ trong nửa tháng. Vụ mới nhất, thêm 61m mặt đường hư hỏng, chia cắt giao thông.

Ngày 23/4, Phòng Kinh tế xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) xác nhận, tuyến đường kênh xáng Đông Hưng vừa xảy ra sụt lún, sạt lở vào ngày 22/4, vị trí sụt lún chiều ngang 4,5m, dài 61m.

Đoạn đường mới nâng cấp, đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024 tại xã Cái Nước bị sụt lún.

Ông Nguyễn Văn Tăng (ngụ tại xã Cái Nước) cho hay, thời điểm xảy ra sạt lở vào lúc sáng sớm, nên không gây thiệt hại về người. “Tôi đã cho mượn phần đất của mình để làm đường tạm cho người dân đi lại”, ông Tăng nói.

Ngay sau sự cố, địa phương đã báo cáo tỉnh và phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Cái Nước kiểm tra, khảo sát hiện trạng, gắn biển cảnh báo.

Đây là vụ sạt lở, sụt lún lần thứ 2 tại tuyến đường dọc kênh xáng Đông Hưng chỉ trong nửa tháng. Trước đó, sáng 9/4, tuyến đường này cũng sạt lở, sụt lún đoạn dài khoảng 30m, ngang 4,5m.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cho biết, tuyến đường bị sạt lở mới được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024, từ ngân sách tỉnh.

“Nguyên nhân ban đầu, do dòng nước chảy xoáy làm lở chân đường. Khi nước ròng, áp suất nước không còn nên không có khả năng đỡ tải, gây sụp lún”, vị lãnh đạo xã Cái Nước cho hay.