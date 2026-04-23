Sạt lở lớn bờ kênh, người dân bất lực nhìn gia sản chìm dần

TPO - Chỉ vài phút, dòng nước đã cuốn trôi toàn bộ căn nhà, tài sản tích cóp gần cả đời của nhiều hộ dân tại Cà Mau. Những tiếng nổ lốp bốp, ánh lửa khi dây điện bị đứt, người dân chỉ biết đứng nhìn mảnh đất, căn nhà là cả gia sản tích cóp gần cả đời chìm dần theo dòng nước trong đêm tối.

Clip: Hiện trường vụ sạt lở tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Ngồi thất thần sắp xếp lại đồ đạc, bà Nguyễn Thị Hoa (78 tuổi, ngụ khóm 13, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) kể lại, khoảng 1h30 sáng 21/4, bà nghe những tiếng "rốp rốp" từ phía sau nhà. Bà Hoa bật dậy hô: "Nhà sập rồi, rồi kéo 2 đứa cháu chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, nhà sụp hết trơn", bà Hoa giọng trầm buồn, ánh mắt vẫn hiện sự thất thần.

Căn nhà của bà Hoa mới được gia cố, sửa lại chưa đầy một năm sau đợt lở lần trước, nay tiếp tục bị sạt lở cuốn trôi mất một phần căn nhà. Giờ căn nhà chỉ còn lại phân nửa phía trước cũng chưa biết sạt lở lúc nào, mái và vách ngăn tấm còn, tấm mất, tài sản còn lại cũng được di dời đi gửi để đảm bảo an toàn. "Giờ trải chiếu nằm tạm đây rồi từ từ tính sau, chứ biết lấy tiền đâu cất lại nhà", bà Hoa nói trong bất lực.

Cặp vách nhà bà Hoa, anh Lâm Thanh Tường bàng hoàng nhớ lại: "Nó sụp nhanh lắm, chỉ 2 - 3 phút đã sụp hết, không ai trở tay kịp”. Ánh mắt anh Tường đỏ hoe khi kể lại giây phút nguy hiểm vào rạng sáng 21/4, khi con của anh lao vào ngôi nhà đang sụp chỉ để ôm lấy ban thờ ông nội.

“Tia lửa điện xẹt sáng trời vì dây điện bị đứt, tôi hô lớn để cả nhà thức dậy lao ra ngoài thoát thân”, anh Tường kể lại. Căn nhà của anh Tường bị kéo sập hoàn toàn, tài sản không kịp di dời cũng bị kéo theo xuống sông. Dù đã sống tại đây hơn 50 năm qua, anh chưa từng chứng kiến đợt sạt lở nào tàn khốc như lần này, gia sản tích góp chừng ấy thời gian của gia đình anh cũng bị cuốn sạch.

Hiện, những hộ dân như anh Tường, bà Hoa đang phải sống trong cảnh ở nhờ, ở tạm nhà người thân hoặc đi thuê mướn. Người dân mong nhận Nhà nước hỗ trợ để có một mảnh đất an toàn, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và an tâm khi tuổi già sức yếu.

Bà Nguyễn Thị Hoa trong căn nhà chỉ còn lại phân nửa, vách, mái chỗ còn, chỗ mất.

Dấu tích vụ sạt lở làm 4 căn nhà bị kéo xuống lòng kênh, 2 căn nhà khác bị ảnh hưởng.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, rạng sáng 21/4, khu vực nhà dân cặp kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu qua phường Tân Thành bất ngờ xảy ra sạt lở. Một đoạn bờ dài gần 30m với 4 căn nhà phía trên bị kéo xuống lòng kênh, 2 căn nhà khác kế bên cũng bị ảnh hưởng một phần. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 900 triệu đồng, không thiệt hại về người.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và chính quyền phường Tân Thành đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, bố trí chỗ ở và hỗ trợ bước đầu cho những hộ bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống.