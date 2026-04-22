Vụ ‘bị đánh thân tàn ma dại, thương tích 0%': Cơ quan điều tra kết luận gì?

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 3 bị can trong vụ án đánh người đến thân tàn ma dại gây xôn xao dư luận, theo khoản 2, điều 134, Bộ luật Hình sự. Điều khoản này có khung hình phạt từ 2 đến 6 năm tù.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đối với vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Đây là vụ án mà báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh: “Bị đánh thân tàn ma dại, thương tích 0%”.

Theo kết luận điều tra, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Trần Văn Hội (SN 1997), Phan Thanh Tùng (SN 1987) và Hồ Văn Viên (SN 1994) cùng tụ tập uống bia tại quán cà phê Thuận Phát (khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp).

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, trú cùng khu phố Mỹ Hoà) đi ngang qua khu vực thì bị Trần Văn Hội kéo vào quán để uống bia nhưng không đồng ý.

Sau đó, Hội dùng hai tay bế nhấc anh Đạt lên rồi ném mạnh xuống nền xi măng trước quán. Khi nạn nhân đứng dậy, Phan Thanh Tùng dùng dép đánh vào mặt.

Không dừng lại, khi anh Đạt bỏ chạy ra đường, các đối tượng tiếp tục đuổi theo, nắm giữ và dùng tay chân đánh liên tiếp vào người nạn nhân cho đến khi người dân can ngăn. Hậu quả, anh Võ Mộng Đạt bị tổn thương cơ thể, giám định xác định mắc rối loạn vận động phân ly.

Kết luận giám định cũng xác định trước thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân không mắc bệnh tâm thần; tình trạng rối loạn xuất hiện sau sang chấn mạnh do bị hành hung.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các bị can mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự (có khung hình phạt từ 2 đến 6 năm). Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố theo quy định.

Anh Đạt hiện vẫn nằm bất động.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến vụ án, người thân anh Võ Mộng Đạt cho biết, đã “vái tứ phương” để tìm phương pháp điều trị nhưng đến thời điểm hiện tại, nạn nhân vẫn trong tình trạng nằm bất động kéo dài.

Theo gia đình, sau khi cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra, họ đã có đơn kiến nghị gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, liên quan đến kết luận giám định tỷ lệ thương tích 23% do Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện theo trưng cầu.

Gia đình cho rằng tình trạng thực tế của anh Đạt hiện rất nghiêm trọng, nạn nhân vẫn nằm bất động hoàn toàn, trong khi kết luận giám định lại xác định "đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi". Điều này, khiến gia đình rất băn khoăn nhất là khi kết luận giám định trước đó của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên vào năm 2024 từng kết luận anh Võ Mộng Đạt mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi...".

Như báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh trước đó, tối 26/10/2023, sau khi anh Đạt bị 3 đối tượng (Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên) đánh dã man tại khu vực quán cà phê Thuận Phát thì ông Võ Văn Đài (cha ruột anh Đạt) chạy đến đến hỏi thăm. Tại đây, ông Đài thì bị Tùng ném lon bia trúng mặt. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh vụ việc, Cơ quan điều tra thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) tách riêng 2 hành vi gồm: Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên đánh anh Võ Mộng Đạt; Phan Thanh Tùng ném lon bia trúng mặt ông Võ Văn Đài, gây thương tích 8%.

Vụ việc của người cha đã được TAND khu vực 12 – Đắk Lắk xét xử, tuyên phạt Phan Thanh Tùng 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Riêng vụ việc của anh Đạt, qua nhiều lần giám định thương tích và pháp y tâm thần, các cơ quan chuyên môn kết luận tỷ lệ thương tích 0%, và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý. Từ đó, gia đình nạn nhân nhiều lần gửi đơn kêu cứu, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân khiến anh Đạt rơi vào tình cảnh “thân tàn ma dại” và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.