Không có tiền lắp ống nước, nhiều hộ dân buồn tủi với giếng khoan nhiễm phèn

TPO - Nằm ngay trung tâm phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), nhưng hàng chục năm nay nhiều hộ dân tại khu phố Thắng Hòa vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan nhiễm phèn. Còn việc tiếp cận nước sạch lại trở thành bài toán chi phí quá sức với nhiều lao động nghèo tại đây.

Tại tổ dân phố 5, khu phố Thắng Hòa (phường Hàm Thắng), nhiều hộ dân cho biết tình trạng nước giếng bị nhiễm phèn đã kéo dài suốt hàng chục năm. Nước bơm lên để qua vài đêm sẽ xuất hiện cặn bám dưới đáy, váng đóng quanh thành thùng. Người dân chỉ dám dùng để tắm giặt, còn nấu ăn phải mua nước bình.​

Người dân dùng nước giếng để tắm, giặt giũ và rửa chén bát.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Bùn (SN 1960, trú khu phố Thắng Hòa) cho hay, gia đình ông đã chịu cảnh thiếu nước sạch hơn 15 năm nay. "Nước phèn có từ lâu rồi, nhưng thiếu nước sạch thì hơn 15 năm nay. Nước giếng bơm lên để trong thùng khoảng vài ngày là đóng cặn nên bà con không dám dùng nấu ăn", ông Bùn nói.

Theo ông Bùn, trong nhà lúc nào cũng phải trữ nước trong can, thùng. Nước giếng chỉ để tắm rửa, giặt giũ, còn chuyện ăn uống phụ thuộc vào nước đóng bình. Cái khó là mùa khô thường xuyên thiếu nước, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Không chỉ bất tiện, việc mua nước sạch lâu dài trở thành gánh nặng chi phí với nhiều hộ dân lao động phổ thông. Trong khi đó, nếu muốn đấu nối vào hệ thống cấp nước, người dân lại phải tự bỏ tiền kéo đường ống về tận nhà.

"Nếu muốn kéo nước sạch về nhà thì mỗi hộ phải bỏ ra khoảng 30 triệu đồng, tùy khoảng cách gần hay xa. Với người lao động thu nhập chỉ 5-6 triệu đồng mỗi tháng thì số tiền này là quá sức với chúng tôi", ông Bùn chia sẻ.

Người dân sử dụng can 20-50 lít để mua nước sạch về sử dụng.

Cách đó vài căn nhà, gia đình bà Trần Thị Năm (trú khu phố Thắng Hòa) cũng chung cảnh ngộ. Bà cho biết mùa nắng gia đình thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, buộc phải mua nước bình về dùng. "Mùa hè không có nước, gia đình tôi phải mua nước bình về dùng. Mùa mưa thì nước sông bẩn, còn nước giếng lại nhiễm phèn nên cũng không dám sử dụng", bà Năm nói.

Theo bà Năm, người dân đã nhiều lần kiến nghị việc kéo đường ống nước sạch về khu dân cư nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp dứt điểm. "Chúng tôi mong có nước sạch hơn 10 năm nay rồi mà vẫn chưa thấy hệ thống hoạt động", bà bày tỏ.

Nước bị đóng cặn sau khi bơm từ giếng lên.

Ông Nguyễn Văn Huệ - Trưởng khu phố Thắng Hòa, cho biết: Tổ dân phố 5 hiện vẫn còn nhiều hộ chưa được đấu nối nước sạch. Nguyên nhân chủ yếu do các hộ nằm trong hẻm sâu, xa tuyến ống chính, trong khi điều kiện kinh tế khó khăn nên không đủ khả năng chi trả chi phí lắp đặt.

"Phần lớn các hộ chưa có nước sạch đều làm nông nghiệp hoặc lao động phổ thông. Việc phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để kéo đường ống là rất khó khăn đối với họ”, ông Huệ nói.

Ông Huệ chia sẻ về nỗi lo sức khoẻ và chi phí người dân phải trả khi dẫn nước sạch về khu phố.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Sang - Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng cho biết, địa phương đã phối hợp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Bình Thuận tiến hành khảo sát thực tế để tìm hướng giải quyết.

Theo ông Sang, nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu, vì vậy việc đầu tư các tuyến ống nhánh đến khu dân cư, nhất là khu vực xa tuyến ống chính là cần thiết nhằm giảm chi phí đấu nối cho người dân.