Bộ Công an vào cuộc vụ nước giếng đổi màu tím bất thường

TPO - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) đã vào cuộc kiểm tra vụ việc nước giếng của nhiều hộ dân ở xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) đổi màu tím bất thường.

Ngày 21/4, lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, liên quan đến vụ việc nước giếng khoan đổi màu, bốc mùi hôi tanh, lực lượng của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác minh, làm rõ

Nước giếng khoan các hộ dân bị đổi màu tím, bốc mùi hôi tanh.

"Lực lượng của C05 sẽ làm việc, kiểm tra trong 7 ngày. Hiện chưa có kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan bị đổi màu tím tại hộ dân ở thôn Quảng Trung. UBND xã cũng yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội tạm dừng hoạt động giặt, là, hỗ trợ nước sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng đến khi có kết quả kiểm tra", ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho hay.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, hơn 2 tuần qua, nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) phát hiện nước giếng khoan và con suối chảy qua địa bàn đổi sang màu tím bất thường, có mùi hôi tanh.

Tình trạng này kéo dài khiến nhiều gia đình bất an, không dám sử dụng nước giếng khoan và phải mua nước đóng bình để sinh hoạt.

Công an vào cuộc làm rõ vụ việc.

UBND xã Thạch Quảng sau đó phối hợp với đơn vị liên quan lấy mẫu nước, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra, xác định nguyên nhân do một dòng nước thải từ Công ty TNHH BOB Hà Nội ra dòng suối.

Lãnh đạo công ty gây ra sự cố cũng thừa nhận do công nhân ngủ quên nên để nguồn nước thải chảy ra môi trường. Đơn vị này đang phối hợp địa phương khắc phục sự cố môi trường và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân ảnh hưởng.