Hai trẻ 7 và 11 tuổi được cấp giấy khai sinh sau phản ánh của báo Tiền Phong

TPO - Chiều ngày 20/4, UBND xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thiện việc cấp giấy khai sinh cho 2 đứa trẻ 7 và 11 tuổi sau phản ánh của Báo Tiền Phong. Việc đến lớp của hai em cũng đã được lên kế hoạch.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh ở những bài viết trước, 2 đứa trẻ 7 và 11 tuổi ở xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ chưa được cấp giấy khai sinh, chưa từng đến trường. Ngay sau đó, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng vào cuộc, đảm bảo quyền trẻ em theo quy định pháp luật.

Sáng ngày 20/4, sau 3 ngày sự việc được đăng tải, anh Phạm Văn An và chị Trần Thị Liên, bố mẹ của hai cháu đã đến trụ sở UBND xã Hiền Quan để làm thủ tục khai sinh cho con. Việc kê khai, làm thủ tục gói gọn trong buổi sáng, buổi chiều cán bộ UBND xã đã trao 2 giấy khai sinh của hai cháu cho anh chị An, Liên tại trụ sở.

Cán bộ xã Hiền Quan trao 2 giấy khai sinh cho anh An và chị Liên.

Nhận được giấy khai sinh sau thời gian dài mòn mỏi ngóng trông, anh An không giấu được xúc động, cảm ơn báo Tiền Phong đã kịp thời vào cuộc, để con anh có cơ hội được đi học. Anh An cho biết, bé gái (11 tuổi) ở nhà chơi với bạn, được bạn hướng dẫn cũng đã nhận được mặt chữ, anh hi vọng sau khi được đi học cháu bắt nhịp được với các bạn. Còn với cháu trai (7 tuổi) chưa từng được đến lớp nhưng khi có giấy khai sinh, cháu sẽ sớm được đi học.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Quan – người trực tiếp ký giấy khai sinh cho các cháu cho hay, địa phương gấp rút làm thủ tục cho các cháu sau khi có phản ánh, chỉ đạo.

Ông Thuận thẳng thắn thừa nhận những hạn chế khi sự việc không được giải quyết sớm hơn. Trong đó, có nguyên nhân do địa bàn xã rộng và ở khu dân cư, Trưởng khu chưa làm tốt vai trò của mình. Bên cạnh đó, phụ huynh còn thiếu sót khi chưa thực sự quan tâm đến con em của mình. “Nhiều lần xã gọi lên hướng dẫn thủ tục nhưng anh, chị này bận mải mê đi làm”, ông Thuận cho hay.