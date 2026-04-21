Hai trẻ 7 và 11 tuổi được cấp giấy khai sinh sau phản ánh của báo Tiền Phong

Như báo Tiền Phong đã phản ánh ở những bài viết trước, 2 đứa trẻ 7 và 11 tuổi ở xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ chưa được cấp giấy khai sinh, chưa từng đến trường. Ngay sau đó, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng vào cuộc, đảm bảo quyền trẻ em theo quy định pháp luật.
Sáng ngày 20/4, sau 3 ngày sự việc được đăng tải, anh Phạm Văn An và chị Trần Thị Liên, bố mẹ của hai cháu đã đến trụ sở UBND xã Hiền Quan để làm thủ tục khai sinh cho con. Việc kê khai, làm thủ tục gói gọn trong buổi sáng, buổi chiều cán bộ UBND xã đã trao 2 giấy khai sinh của hai cháu cho anh chị An, Liên tại trụ sở.
Nhận được giấy khai sinh sau thời gian dài mòn mỏi ngóng trông, anh An không giấu được xúc động, cảm ơn báo Tiền Phong đã kịp thời vào cuộc, để con anh có cơ hội được đi học. Anh An cho biết, bé gái (11 tuổi) ở nhà chơi với bạn, được bạn hướng dẫn cũng đã nhận được mặt chữ, anh hi vọng sau khi được đi học cháu bắt nhịp được với các bạn. Còn với cháu trai (7 tuổi) chưa từng được đến lớp nhưng khi có giấy khai sinh, cháu sẽ sớm được đi học.
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Quan – người trực tiếp ký giấy khai sinh cho các cháu cho hay, địa phương gấp rút làm thủ tục cho các cháu sau khi có phản ánh, chỉ đạo.
Ông Thuận thẳng thắn thừa nhận những hạn chế khi sự việc không được giải quyết sớm hơn. Trong đó, có nguyên nhân do địa bàn xã rộng và ở khu dân cư, Trưởng khu chưa làm tốt vai trò của mình. Bên cạnh đó, phụ huynh còn thiếu sót khi chưa thực sự quan tâm đến con em của mình. “Nhiều lần xã gọi lên hướng dẫn thủ tục nhưng anh, chị này bận mải mê đi làm”, ông Thuận cho hay.
Chia sẻ về dự định sắp tới, ông Thuận cho biết, UBND xã sẽ chỉ đạo Trường Tiểu học Hiền Quan tạo điều kiện để các cháu sớm được đến trường, bảo đảm thụ hưởng đầy đủ chính sách giáo dục theo quy định. Chính quyền địa phương cũng sẵn sàng hỗ trợ các điều kiện cần thiết, giúp các cháu ổn định cuộc sống và học tập lâu dài. Tuy nhiên, do năm học 2025–2026 đã bước vào giai đoạn cuối, việc bố trí lớp học ngay thời điểm này chưa thực sự phù hợp. Vì vậy, dự kiến các cháu sẽ chính thức nhập học từ năm học 2026–2027.
Thêm một cháu bé 7 tuổi mới được cấp giấy khai sinh
Trong quá trình xử lý các thủ tục cấp giấy khai sinh cho hai em mà báo Tiền Phong nêu trên, UBND xã Hiền Quan đã tra soát và phát hiện thêm một trường hợp em nhỏ 7 tuổi cũng chưa được cấp giấy khai sinh để tiến hành cấp mới. Cụ thể, cũng trong chiều 20/4, UBND xã Hiền Quan hoàn tất cấp giấy khai sinh cho em Đ.V.T (7 tuổi).
Em T có mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, bố đi làm xa, từ nhỏ em sống cùng ông bà nội tại địa bàn. Hiện hoàn cảnh ông bà khó khăn, bà già yếu còn ông đang mắc bệnh ung thư thanh quản. Trong lần xét nghiệm ADN để làm giấy khai sinh vừa qua, kết quả cho thấy em không cùng huyết thống với người bố. Dù biết không phải huyết thống của mình, ông bà vẫn làm khai sinh cho em, coi em như cháu ruột và tiếp tục nuôi nấng cháu.