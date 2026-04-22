Huế: Chờ làm đường, cầu tiền tỷ nối hai phường xây xong lâu vẫn nghẽn

TPO - Hạng mục cầu Vạn Xuân thuộc dự án Green City Huế đã hoàn thành từ cuối năm 2025 nhưng chưa thể đưa vào sử dụng, do vướng giải phóng mặt bằng đường dẫn một đầu cầu, khiến công trình kết nối giao thông giữa hai phường Kim Long và Phú Xuân (TP. Huế) bị tắc nghẽn kéo dài.

Cầu tiền tỷ hoàn thành, chờ đường dẫn

Cầu Vạn Xuân nối từ đường Phạm Thị Liên sang đường Lê Duẩn, bắc qua sông Kẻ Vạn, xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài khoảng 40 m, rộng 6,5 m. Công trình thuộc gói thầu số 37 của Dự án Green City Huế - gói thầu gồm các hạng mục nạo vét, kè sông Kẻ Vạn và cải tạo sông Lấp với tổng giá trị hơn 122 tỷ đồng. Riêng hạng mục cầu Vạn Xuân và đường dẫn hai đầu có tổng mức đầu tư 10,23 tỷ đồng.

Toàn cảnh cầu Vạn Xuân trên trục nối đường Phạm Thị Liên ra đường Lê Duẩn chưa thể đưa vào sử dụng do chờ làm đường dẫn.

Theo chủ đầu tư, phần cầu và đường đầu cầu phía mố M1 (nút giao đường Vạn Xuân - Phạm Thị Liên) đã thi công hoàn thành từ tháng 12/2025. Hiện kết cấu cầu đã hoàn chỉnh, các hạng mục lan can, mặt cầu và hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện.

Mố M2 phía nam cầu vẫn dang dở.

Đường dẫn nam cầu trong tình trạng thi công ngổn ngang, dù cầu làm xong từ lâu.

Tuy nhiên, phía mố M2 hướng đường Lê Duẩn chưa thể thi công đồng bộ do vướng giải phóng mặt bằng, khiến đường dẫn phía nam cầu vẫn “đứt đoạn”, phần kết nối từ cầu ra đường Lê Duẩn vẫn còn nghẽn.

Khu vực tiếp giáp mố cầu bị rào chắn, cấm phương tiện qua lại do tuyến đường dẫn chưa thể thi công hoàn thiện theo quy mô thiết kế. Dù vậy, nhiều người đi xe đạp vẫn dẫn bộ qua chốt chắn hai đầu cầu. Trước đây, khu vực cầu và đường dẫn này là tuyến kết nối quan trọng giữa hai phường, có mật độ phương tiện lớn khi còn khai thác cầu cũ.

Hạng mục cầu Vạn Xuân thuộc dự án Green City Huế đã hoàn thành xây dựng từ cuối năm 2025.

Người dân hai phường Kim Long và Phú Xuân cho biết, việc chậm hoàn thiện đường dẫn khiến giao thông qua lại bị gián đoạn, đặc biệt tại khu vực gần trường học, lưu lượng phương tiện xe cộ cao.

Vướng tái định cư, chờ tháo gỡ mặt bằng

Theo Ban QLDA Green City Huế, đoạn đường dẫn phía mố M2 còn vướng giải phóng mặt bằng với 5 hộ dân phải di dời tái định cư và 3 tổ chức bị ảnh hưởng, tổng diện tích cần thu hồi hơn 1.000m2.

Phần cầu nối với đường dẫn phía bắc thuộc phường Kim Long phải rào chắn do chờ làm đường dẫn phía nam cầu.

Trước đó, các hộ dân dự kiến được bố trí tái định cư tại khu Hương Sơ giai đoạn 3 và 4 (phường Hương An). Tuy nhiên, theo bảng giá đất mới ban hành cuối năm 2025, một số lô tái định cư tại đây chưa có giá đất để tính tiền sử dụng đất, khiến cơ quan chức năng chưa thể xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cuối tháng 3 vừa qua, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế - đơn vị đảm trách giải phóng mặt bằng, tổ chức đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong số này, 3 hộ thống nhất phương án bồi thường, 2 hộ chưa đồng thuận và gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương.

Điểm “thắt nút cổ chai’ đầu cầu phía nam hướng ra đường Lê Duẩn chưa được mở rộng do vướng giải phóng mặt bằng kéo dài.

Hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật trên đường dẫn nam cầu trong giai đoạn thi công nhỏ giọt do thiếu mặt bằng.

Phương án bố trí khu vực tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng được điều chỉnh từ phường Hương An sang phường Kim Long. Ngày 10/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề xuất UBND TP. Huế sớm thống nhất chủ trương điều chuyển, bổ sung mục tiêu đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật tổ 6 khu vực 3 phường Kim Long để bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng, tạo cơ sở giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng.

Phần đường dẫn phía bắc cầu thuộc phường Kim Long đã hoàn thiện nhưng phải rào chắn.

Những em nhỏ đi xe đạp từ phường Phú Xuân tìm cách vượt qua rào chắn để lên cầu di chuyển sang phường Kim Long.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Việt - Giám đốc Ban QLDA Green City Huế - cho biết, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND TP. Huế sớm thống nhất phương án điều chuyển quỹ đất tái định cư để có cơ sở áp giá bồi thường; đồng thời đề nghị UBND phường Phú Xuân phối hợp trả lời kiến nghị của công dân và UBND phường Kim Long thực hiện các thủ tục liên quan đến bố trí tái định cư.