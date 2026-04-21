Sạt lở ở Cà Mau, kéo sập 6 căn nhà

Tân Lộc
TPO - Vụ sạt lở nghiêm trọng cặp tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, với chiều dài gần 30 m, gây thiệt hại 6 căn nhà, ước thiệt hại về tài sản khoảng 900 triệu đồng.

Hiện trường vụ sạt lở.

Ngày 21/4, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở ảnh hưởng 6 căn nhà. Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một đoạn bờ kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau qua phường Tân Thành bất ngờ xảy ra sạt lở. Một đoạn bờ dài gần 30 m với 4 căn nhà phía trên bị kéo xuống lòng kênh, 2 căn nhà khác kế bên cũng bị ảnh hưởng một phần. Ước thiệt hại về tài sản khoảng 900 triệu đồng, không thiệt hại về người.

Theo người dân địa phương gần khu vực sạt lở, hơn 3 ngày trước khu vực này đã xuất hiện nhiều vết nứt dưới nền nhà, mặt đường giao thông, nên người dân đã chủ động di dời một phần trước đó. Tuy nhiên, vụ sạt lở xảy ra bất ngờ vào rạng sáng nên một số đồ đạc chưa di dời kịp bị kéo xuống kênh.

Ngay sau vụ việc xảy ra, chính quyền phường Tân Thành đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, bố trí chỗ ở ổn định cho những hộ bị ảnh hưởng.

#sạt lở #Cà Mau #thiệt hại #bảo vệ môi trường #địa phương #hỗ trợ #đời sống

