Người dân 'kêu trời' vì bãi rác lớn giáp ranh 3 xã cháy âm ỉ cả tuần

Ngọc Tú
TPO - Bãi rác lớn nằm ở vị trí giáp ranh giữa 3 xã phường đã cháy âm ỉ hơn 1 tuần qua khiến hàng trăm hộ dân sinh sống xung quanh bức xúc vì khói, ô nhiễm môi trường.

Bãi rác lớn ở Nghệ An âm ỉ cháy cả tuần khiến người dân "ngộp thở".

Ngày 22/4, lãnh đạo xã Đông Hiếu (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng sử dụng nhiều biện pháp để dập tắt đám cháy ở bãi rác lớn nằm giáp ranh địa bàn xã.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 13/4, một đám cháy nhỏ xảy ra tại bãi rác do Công ty Môi trường Đô thị Thái Hòa quản lý. Đám cháy sau đó âm ỉ và lan rộng ra toàn bộ bãi rác. Khói, mùi khét từ đám cháy bao phủ cả một khu vực rộng lớn khiến hàng trăm hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề.

657086231561705917-1.jpg
Bãi rác rộng khoảng 2ha, nằm giáp ranh 3 phường xã: Đông Hiếu, xã Tây Hiếu và phường Thái Hòa bốc cháy âm ỉ cả tuần khiến người dân kêu trời vì ô nhiễm.

Sau khi phát hiện, người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và kiến nghị có biện pháp xử lý, dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, lửa cháy âm ỉ sâu dưới các lớp rác khiến việc dập lửa gặp khó khăn.

Anh Trần Minh Thắng (trú xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu) cho biết: "Lực lượng chức năng đã có mặt nhưng chủ yếu dập lửa khu vực xung quanh để ngăn cháy lan sang rừng keo. Bãi rác vẫn cháy âm ỉ, khói bốc lên liên tục, người dân không thể chịu nổi".

674785941-122207600804542779-8580590165988843167-n.jpg
Những ngày qua, bãi rác cháy phát sinh khói mịt mù nên người dân đã tìm cách dập lửa nhưng không được.

Người dân địa phương cho biết, trước khi ô nhiễm vì khói từ đám cháy, bãi rác này thường xuyên phát sinh ra mùi hôi thối, đặc biệt vào ngày nắng nóng. Hàng trăm hộ dân xung quanh thường xuyên phải chịu ô nhiễm khiến cuộc sống bị ảnh hưởng.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, rác thải chưa được phân loại triệt để, lẫn các vật liệu dễ cháy nổ như bình gas mini, bật lửa và đặc biệt là pin, dẫn đến phát sinh các điểm cháy từ bên trong bãi rác.

675541598-1498113835266757-9018449298061930073-n.jpg
Nắm bắt thông tin, cơ quan chức năng, địa phương đã huy động lực lượng dập tắt đám cháy bãi rác.

Được biết, bãi rác nơi xảy ra vụ cháy nằm ở vị trí giáp ranh giữa 3 xã, phường gồm: xã Đông Hiếu, xã Tây Hiếu và phường Thái Hòa. Bãi rác có diện tích khoảng 2ha, bắt đầu hoạt động từ năm 2014.

Lực lượng chức năng đang huy động xe chữa cháy, xe tiếp nước, máy xúc lớn cùng hàng chục người để dập lửa từ vụ cháy, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh.

675556337-1488994766350098-8876290416286051748-n.jpg
Hiện đám cháy vẫn đang bốc cháy, phát sinh ra khói khiến không khí bị ô nhiễm.
