Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý gấp vụ cá chết hàng loạt ở hồ Văn Lang

Đức Anh
TPO - Cá chết hàng loạt, bốc mùi nồng nặc tại hồ Công viên Văn Lang (phường Thanh Miếu) khiến người dân bức xúc, phản ánh dồn dập trên mạng xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương thu gom, tiêu hủy toàn bộ cá chết, đồng thời làm rõ nguyên nhân.

Ngày 22/4, UBND tỉnh Phú Thọ phát đi văn bản hỏa tốc yêu cầu xử lý hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ Công viên Văn Lang – khu vực trung tâm, đông người dân qua lại, đặc biệt trong thời điểm diễn ra các hoạt động lễ hội đền Hùng.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thu gom, tiêu hủy toàn bộ số cá chết, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng cảnh quan đô thị.

Cùng với việc xử lý trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt. Kết quả phải được báo cáo UBND tỉnh trong ngày 23/4.

Trước đó, từ ngày 14/4, tình trạng cá chết xuất hiện rải rác rồi dày lên quanh hồ Công viên Văn Lang, tập trung tại một số khu vực ven đường Trần Phú và Nguyễn Tất Thành. Cá chết chủ yếu là cá mè, nhiều con đang phân hủy, phát tán mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân tập thể dục, sinh hoạt quanh hồ. Nhiều người dân sau đó đã phản ánh tình trạng này trên mạng xã hội.

#Phú Thọ #cá chết #hồ Văn Lang #xử lý ô nhiễm #bảo vệ môi trường #công viên Văn Lang

