Lý do nam thanh niên 'quay đầu', bỏ ý định nhảy cầu tự tử

TPO - Từ một tin báo của người dân, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn nam thanh niên định nhảy cầu tự tử.

Ngày 22/4, UBND xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nhận được thư cảm ơn của ông T., trú tại xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk).

Trong thư, ông T. bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng công an và người dân đã nhanh chóng phát hiện, can thiệp, giúp ngăn chặn con trai ông có ý định tự tử.

Gia đình nam thanh niên gửi thư cảm ơn.

Trước đó, tối 21/4, một tài xế taxi khi lưu thông qua khu vực cầu 14 (đoạn giáp ranh tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng), phát hiện nam thanh niên có biểu hiện bất thường. Nghi ngờ có ý định tiêu cực, tài xế đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hòa Phú đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp tiếp cận, trấn an tinh thần. Sau quá trình kiên trì thuyết phục, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn ý định tự tử của nam thanh niên.

Theo chính quyền địa phương, sau khi được can thiệp, nam thanh niên đã được bàn giao cho gia đình chăm sóc, an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Phú cho biết thêm, khu vực cầu 14 từng ghi nhận nhiều trường hợp tìm đến với ý định tiêu cực. Nhằm hạn chế tình trạng này, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, lắp đặt hệ thống camera an ninh và bố trí sẵn áo phao cứu sinh trên cầu.

#Nhảy cầu #tự tử #công an #Đắk Lắk

