Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và 8 Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng

Cụ thể, tại Quyết định số 729/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trước đó, ngày 14/4, HĐND thành phố Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng thời, tại Quyết định số 727/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 – 2031, bao gồm:
Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Trần Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Lê Quang Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Hồ Quang Bửu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.