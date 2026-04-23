Đà Nẵng kêu gọi người dân chia sẻ áp lực rác thải

TPO - Trực tiếp kiểm tra các điểm nóng xử lý rác thải tại khu vực phía Nam, lãnh đạo TP. Đà Nẵng kêu gọi người dân chia sẻ, đồng hành với thành phố trong bối cảnh các bãi rác hiện hữu sắp quá tải. Thành phố cam kết kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm, từng bước chuyển đổi sang công nghệ xử lý hiện đại, thân thiện môi trường.

Ngày 23/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng đi kiểm tra thực tế công tác xử lý rác tại bãi rác Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân), bãi rác Tam Nghĩa (xã Núi Thành) và tiến độ dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam. Đây là các điểm xử lý rác quan trọng, “gánh” lượng lớn chất thải sinh hoạt của khu vực phía Nam thành phố.

Ông Trần Nam Hưng kiểm tra thực tế công tác xử lý rác tại phía Nam thành phố

Theo báo cáo, Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 có diện tích khoảng 22,5 ha, gồm 2 hộc chôn lấp với sức chứa lên tới hơn 2,7 triệu m³, tương đương gần 1,3 triệu tấn rác. Với công suất tiếp nhận khoảng 500 tấn/ngày hiện nay, khối lượng rác có thể tiếp nhận chỉ khoảng hơn 331.000 tấn, dự kiến sẽ đầy vào cuối năm 2027. Đặc biệt sau khi Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam tạm dừng tiếp nhận, áp lực lên bãi rác Tam Xuân 2 ngày càng lớn.

Tương tự, bãi rác Tam Nghĩa hiện phục vụ các xã thuộc khu vực Núi Thành và Duy Xuyên (cũ), xử lý dao động từ 82 - 117 tấn/ngày. Sau hơn 16 năm vận hành, các hộc chôn lấp tại đây đã gần đạt ngưỡng thiết kế. Với tốc độ tiếp nhận như hiện nay, dự kiến bãi rác này đến năm 2027 cũng sẽ phải đóng.

Trước thực tế đó, dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm tựa” mới. Dự án có diện tích 15,8 ha, gồm 2 ô chôn lấp, công suất xử lý 350 tấn/ngày đêm, và hệ thống xử lý nước rỉ rác công suất 600 m³/ngày đêm. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đi vào vận hành từ tháng 10/2026, góp phần điều tiết lượng rác khi các bãi rác hiện hữu dừng hoạt động.

Đà Nẵng đang đối mặt với áp lực về xử lý rác thải, kêu gọi người dân chia sẻ trong quá trình từng bước chuyển đổi sang công nghệ xử lý hiện đại.

Qua kiểm tra thực tế, ông Hưng ghi nhận nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, đặc biệt là áp lực về dung tích chứa và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Trước mắt, thành phố vẫn duy trì phương án xử lý rác bằng chôn lấp tại Tam Xuân 2 và Tam Nghĩa.

“Việc chôn lấp rác thải khó tránh khỏi phát sinh mùi hôi. Tuy nhiên, các quy trình xử lý hiện đang được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa mùi và nước rỉ rác, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân”, ông Trần Nam Hưng khẳng định.

Đồng thời thành phố đang tích cực tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào vận hành các nhà máy xử lý rác tại phía Bắc Quảng Nam và Hội An. Dự kiến trong tháng 5 tới, hai nhà máy này sẽ hoạt động, góp phần giảm tải cho các bãi chôn lấp hiện nay.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yếu tố “đồng thuận xã hội” trong quá trình xử lý rác. Trước những tác động không thể tránh khỏi từ hoạt động chôn lấp, thành phố đề nghị các sở, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ, đồng hành với chủ trương chung.

“Thành phố cam kết nỗ lực tối đa để hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực, giữ gìn môi trường sống sạch đẹp cho người dân”, ông Hưng nhấn mạnh.

Về lâu dài, Đà Nẵng xác định sẽ chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình xử lý rác hiện đại, khép kín, giảm dần tỷ lệ chôn lấp. Trong đó, công nghệ đốt rác phát điện được xem là hướng đi chủ đạo, vừa xử lý triệt để chất thải, vừa tạo ra nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, tại khu vực Tam Nghĩa, thành phố đã quy hoạch xây dựng một nhà máy đốt rác quy mô lớn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được triển khai độc lập nhằm tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư chiến lược.