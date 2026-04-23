Triển lãm '51 năm - Bản hùng ca thống nhất' trước giờ khai mạc

Gia Linh - Trọng Quân

TPO - Các đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng cho triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”. Với hơn 90 tác phẩm ảnh lịch sử và không gian đối thoại đa chiều, sự kiện được kỳ vọng là điểm đến văn hóa dịp kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất do báo Tiền Phong chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Triển lãm bắt đầu đón khách tham quan từ sáng ngày 24/4 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.
Đến ngày 23/4, công tác thi công tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) dần hoàn thiện, chuẩn bị cho lễ khai mạc triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” diễn ra vào sáng 24/4.
Hiện tiến độ thi công triển lãm đạt khoảng 60%. Các hạng mục đang được đẩy nhanh để hoàn thành toàn bộ trước 17h cùng ngày, sớm hơn đáng kể so với mốc dự kiến ban đầu là 4h sáng 24/4.
Để bảo đảm tiến độ đề ra, các đơn vị thi công đang phối hợp chặt chẽ, huy động nhân lực làm việc liên tục, kể cả ban đêm. Trước đó, nhân công đã làm việc đến 12h đêm 22/4 để bám sát tiến độ thi công chung.
Tại khu vực thi công, từng tốp công nhân chia nhau làm việc liên tục, từ dựng sân khấu, hoàn thiện không gian trưng bày đến xử lý các chi tiết kỹ thuật.
Khu vực cổng đón khách và chụp ảnh lưu niệm được ưu tiên hoàn thiện sớm nhằm tăng nhận diện cho sự kiện, đặc biệt là khi triển lãm diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm - nơi có mật độ người qua lại đông đúc.
Quy tụ hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, không gian triển lãm được thiết kế như một cuốn biên niên sử bằng hình ảnh, dẫn dắt người xem đi qua mạch kể chuyện xuyên suốt từ những lát cắt bi tráng của quá khứ đến tầm vóc của một Việt Nam hiện đại.
Toàn bộ hệ thống ảnh trưng bày được tuyển chọn công phu từ các nguồn tư liệu chính thống, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hãng thông tấn uy tín hàng đầu thế giới Associated Press (AP), tư liệu của báo Tiền Phong cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.
Triển lãm được định vị như một câu chuyện lịch sử kể bằng hình ảnh, hướng tới tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ, theo cách gần gũi và giàu trải nghiệm. Không gian trưng bày hiện đại, tăng tính tương tác được kỳ vọng khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối các thế hệ và truyền cảm hứng cống hiến cho người trẻ hôm nay.
Bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm còn mở rộng trải nghiệm cho công chúng bằng các hoạt động tương tác, trong đó điểm nhấn là tọa đàm với chủ đề “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước” diễn ra ngay sau lễ khai mạc, tạo nên không gian đối thoại đa chiều giữa quá khứ và hiện tại.
Tọa đàm có sự tham gia của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hưởng - nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Đức Soát - AHLLVTND, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, phi công Mig-21, nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh.
Từ chiều tối 22/4, không ít người dân và du khách đã dừng chân quan sát, tìm hiểu về không gian triển lãm. Sự quan tâm sớm từ công chúng phần nào cho thấy sức hút bước đầu của sự kiện trước ngày khai mạc. Với nội dung giàu giá trị cùng vị trí trung tâm, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Triển lãm "51 năm - Bản hùng ca thống nhất” có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

