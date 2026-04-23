Triển lãm '51 năm - Bản hùng ca thống nhất' trước giờ khai mạc

TPO - Các đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng cho triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”. Với hơn 90 tác phẩm ảnh lịch sử và không gian đối thoại đa chiều, sự kiện được kỳ vọng là điểm đến văn hóa dịp kỳ nghỉ lễ sắp tới.
Đến ngày 23/4, công tác thi công tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) dần hoàn thiện, chuẩn bị cho lễ khai mạc triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” diễn ra vào sáng 24/4.
Để bảo đảm tiến độ đề ra, các đơn vị thi công đang phối hợp chặt chẽ, huy động nhân lực làm việc liên tục, kể cả ban đêm. Trước đó, nhân công đã làm việc đến 12h đêm 22/4 để bám sát tiến độ thi công chung.
Tại khu vực thi công, từng tốp công nhân chia nhau làm việc liên tục, từ dựng sân khấu, hoàn thiện không gian trưng bày đến xử lý các chi tiết kỹ thuật.
Toàn bộ hệ thống ảnh trưng bày được tuyển chọn công phu từ các nguồn tư liệu chính thống, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), hãng thông tấn uy tín hàng đầu thế giới Associated Press (AP), tư liệu của báo Tiền Phong cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.
Triển lãm "51 năm - Bản hùng ca thống nhất” có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).