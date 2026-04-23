Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào đêm 22 và ngày 23/4, miền Bắc sẽ đón thêm hai đợt không khí lạnh nữa, gây ra các đợt mưa dông trong giai đoạn từ ngày 26 - 28/4 và từ 29 - 30/4.

Chiều nay (23/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 23/4 có nơi trên 90mm như tại Phong Cốc (Quảng Ninh) 160mm, Đồng Sơn (Ninh Bình) 128.4mm, Tân Phong (Hải Phòng) 122.4 mm, Hà Trung (Thanh Hóa) 93.4mm.

Dự báo trong đêm 23 và ngày 24/4, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Trong đêm 24 và ngày 25/4, miền Bắc ít mưa. Từ ngày 26-28/4, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo miền Bắc sẽ đón mưa dông liên tiếp trong những ngày tới.

Sau đó, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, gây mưa rào và dông rải rác trong các ngày 29-30/4. Từ ngày 1/5 mưa có khả năng giảm dần ở miền Bắc.

Nhờ không khí lạnh liên tục tràn xuống, từ nay đến hết tháng 4, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mát mẻ.

Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ chiều tối 23/4 đến hết ngày 24/4 tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi mưa to trên 90mm/24h.

Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi mưa to trên 70mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới trời nắng, từ 24/4 có nắng nóng kéo dài, riêng chiều tối các ngày 25/4 và 28/4, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa đá #nắng nóng nam bộ #nắng nóng tây nguyên #mưa dông miền Bắc #mưa dông hôm nay

