Tây Ninh tính toán kỹ ‘bài toán’ trung tâm hành chính mới, tránh lãng phí

TPO - Tây Ninh sẽ rà soát toàn diện nhu cầu, quy mô, thời điểm và phương thức thực hiện trung tâm hành chính mới để bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính thông suốt trên toàn địa bàn.

Ngày 23/4, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2026.

Phát biểu tại họp báo, ông Trần Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2968 ngày 26/2/2026, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch này, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được xác định là trung tâm động lực, định hướng phát triển thành trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh mới.

Ông Trần Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hữu Huy

Tuy nhiên, sau khi Kết luận số 18 của Bộ Chính trị được ban hành, tỉnh đã quán triệt và triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, trong đó nhấn mạnh việc sử dụng tối đa các trụ sở hiện có, không đầu tư mới trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn.

Theo đó, tỉnh xác định không triển khai máy móc theo quy hoạch đã được phê duyệt, mà tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ nhu cầu, quy mô, thời điểm và phương thức thực hiện, nhằm bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, địa phương chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính thông suốt trên toàn địa bàn.

Về định hướng lâu dài, việc xây dựng trung tâm hành chính mới, nếu được triển khai, sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng, có lộ trình phù hợp, trên cơ sở tận dụng hạ tầng sẵn có và tuân thủ đúng tinh thần Kết luận số 18 của Bộ Chính trị.

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Đăng Minh Xuân - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được xác định rõ. Tuy nhiên, việc xây dựng trung tâm hành chính theo quy hoạch này cần được triển khai theo lộ trình cụ thể, phù hợp từng giai đoạn; đồng thời, trong quá trình thực hiện, tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi, lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương và cấp có thẩm quyền.

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các trụ sở sau sáp nhập

Liên quan đến các trụ sở “dôi dư” sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông Trần Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết, việc sắp xếp trụ sở là nội dung diễn ra trong bối cảnh chung, không riêng Tây Ninh.

Sau khi triển khai chủ trương, các đơn vị đã tiến hành rà soát và xây dựng phương án nhằm tiếp tục khai thác các trụ sở hiện có phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị.

“Sau khi thực hiện sắp xếp, các trụ sở được rà soát để tiếp tục bố trí sử dụng cho phù hợp; những cơ sở không còn sử dụng sẽ được xây dựng phương án xử lý theo quy định”, ông Vũ thông tin.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2026 của tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hữu Huy

Hiện, Sở Tài chính đang chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương để triển khai việc điều chỉnh, sắp xếp lại hệ thống trụ sở. Việc này nhằm đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các cơ quan hành chính và các đơn vị tại địa phương, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đối với các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng hoặc đã xuống cấp, tỉnh sẽ tiến hành rà soát, lập phương án xử lý theo quy định hiện hành. Quá trình này có sự phối hợp với các ngành liên quan để điều chỉnh, xác định phương án phù hợp đối với tài sản công.

“Những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng, đủ điều kiện sẽ được rà soát và xử lý theo quy định về tài sản; đồng thời có sự phối hợp với các ngành để thực hiện các bước liên quan”, ông Vũ cho biết.

Trong điều kiện chưa thể bố trí nguồn lực đầu tư ngay, một số trụ sở được xem xét sử dụng tạm thời theo hướng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đại diện Sở Tài chính cũng cho biết, các cơ quan, đơn vị hiện đang tận dụng tối đa công năng trụ sở hiện có. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Ngoài ra, các nội dung liên quan khác đang được Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.