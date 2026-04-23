Xe dù, bến cóc ‘tung hoành’ dịp lễ, công an TPHCM nói gì?

TPO - Nhu cầu đi lại tăng mạnh dịp lễ 30/4 và 1/5 đang khiến áp lực giao thông tại TPHCM thêm căng thẳng, kéo theo tình trạng xe dù, bến cóc với nhiều hình thức ngày càng tinh vi. Tại cuộc họp báo chiều 23/4 về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, đại diện Công an TPHCM đã thẳng thắn thừa nhận thực trạng, đồng thời đưa ra loạt giải pháp xử lý mạnh tay.

Thông tin tại cuộc họp báo, Thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TPHCM nhận định, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, nhu cầu di chuyển của người dân dự báo tăng cao hơn so với ngày thường, đặc biệt tại các tuyến cửa ngõ và khu vực bến xe lớn. Đây cũng là điều kiện để các loại hình vận tải trá hình, xe dù hoạt động trở lại nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Theo ông Trưởng, thời gian qua, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều đợt cao điểm ra quân xử lý xe dù, bến cóc và đạt được những kết quả tích cực. Hàng nghìn trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, xử lý, tập trung vào các hành vi như dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, kinh doanh vận tải không phép. Nhiều điểm nóng từng là “bến cóc” phức tạp đã được xóa bỏ hoặc không còn hoạt động công khai như trước.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các đối tượng đã nhanh chóng thay đổi phương thức hoạt động để đối phó với lực lượng chức năng. “Xe dù hiện nay không còn hoạt động rầm rộ, công khai mà chuyển sang hình thức tinh vi hơn như núp bóng bãi giữ xe, cây xăng, văn phòng đại diện hoặc sử dụng mạng xã hội để liên hệ, đón trả khách phân tán nhằm né tránh kiểm tra” - Thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết.

Cơ quan chức năng TPHCM sẽ mạnh tay xử lý các điểm "xe dù bến cóc".

Đáng chú ý, một số nhà xe lợi dụng danh nghĩa xe hợp đồng, xe du lịch để tổ chức vận chuyển hành khách trái phép, gom khách dọc đường, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hành khách. Dù tình trạng xe dù, bến cóc đã giảm so với trước nhưng vẫn còn tồn tại và có xu hướng tái diễn tại một số khu vực.

Trước diễn biến này, đại diện Công an TPHCM cho biết đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác nhận diện và xử lý các điểm nghi vấn được đặt lên hàng đầu. Lực lượng chức năng sẽ rà soát các bãi giữ xe, khu đất trống, cây xăng, văn phòng có dấu hiệu bị lợi dụng làm nơi đón trả khách trái phép; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tính pháp lý, kiên quyết đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép nếu phát hiện vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát sẽ được tăng cường tối đa trong dịp lễ, với 100% quân số ứng trực nhằm đảm bảo phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Các tuyến đường cửa ngõ, quốc lộ và khu vực xung quanh bến xe lớn như Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây sẽ là trọng điểm kiểm tra.

Lực lượng CSGT cũng tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thiết bị giám sát hành trình, danh sách hành khách và lệnh vận chuyển. Những hành vi như dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định (nguyên nhân chính dẫn đến hình thành xe dù, bến cóc) sẽ bị xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, Công an TPHCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và xử lý vi phạm. Hệ thống camera giám sát giao thông, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình sẽ được khai thác triệt để nhằm phát hiện các phương tiện vi phạm, kể cả khi các đối tượng cố tình né tránh lực lượng chức năng. Đồng thời, việc sử dụng mạng xã hội để tổ chức vận chuyển trái phép cũng sẽ được theo dõi, xử lý.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường phối hợp liên ngành giữa lực lượng CSGT, Thanh tra Sở Xây dựng, Công an cấp xã và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra đột xuất các điểm nghi vấn.

“Quan điểm xử lý là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý cả cá nhân vi phạm và chủ doanh nghiệp tiếp tay” - Thượng tá Phạm Quang Trưởng nhấn mạnh.