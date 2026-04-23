Sức nóng từ trung tâm hành chính 29.600 tỷ: Khi Thủ Thiêm dần trở thành trung tâm mới của TP.HCM

Trong bức tranh quy hoạch đô thị tại Việt Nam, hiếm có khu vực nào sở hữu tốc độ thay đổi diện mạo và sức hút đầu tư mạnh mẽ như khu Đông TP.HCM, đặc biệt là bán đảo Thủ Thiêm. Sự kết hợp giữa các chỉ số tăng trưởng kinh tế vĩ mô, những đại dự án hạ tầng tỷ đô và sự thăng hạng của thành phố trên bản đồ tài chính quốc tế đang tạo nên một "hệ sinh thái" lý tưởng cho các hoạt động đầu tư bất động sản chất lượng cao.

Vị thế mới trên bản đồ tài chính toàn cầu

Một trong những tín hiệu tích cực nhất vừa được ghi nhận là việc TP.HCM tăng liên tiếp 11 bậc, vươn lên vị trí thứ 84 trên bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI). Tại khu vực ASEAN, thành phố hiện đã đứng ở vị trí thứ 3, vượt qua cả những cái tên kỳ cựu như Jakarta hay Bangkok. Theo các chuyên gia, thứ hạng này phản ánh rõ nét mức độ nhận diện và kỳ vọng của cộng đồng tài chính quốc tế đối với Việt Nam trong chu kỳ 2-3 năm tới.

Khu vực vùng lõi của Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM sẽ có thêm dự án tòa tháp 99 tầng nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư

Để hiện thực hóa tham vọng trở thành "phố Wall" của khu vực, mới đây, một liên danh các nhà đầu tư lớn đã đề xuất xây dựng tòa tháp biểu tượng IFC-99F cao 99 tầng tại lõi Thủ Thiêm. Với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 1,15 tỷ USD, công trình này không chỉ là một biểu tượng kiến trúc mà còn là hạt nhân của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), nơi vận hành các trụ cột chiến lược về tài chính hàng không, hàng hải và sở giao dịch hàng hóa. Việc hình thành một tòa tháp quy mô được dự báo sẽ kéo theo dòng chảy của các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia và tầng lớp chuyên gia tinh hoa đổ về khu vực này.

Bên cạnh những công trình tài chính, sự phát triển của hệ thống hạ tầng hành chính đóng vai trò là "mỏ neo" vững chắc cho tính thanh khoản và giá trị bền vững của khu vực. HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm với tổng vốn gần 29.600 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm hành chính – chính trị cao 33 tầng sẽ là nơi làm việc của khoảng 8.000 cán bộ và phục vụ tới 2.000 lượt doanh nghiệp, công dân mỗi ngày.

Hệ sinh thái này còn được bổ trợ bởi Trung tâm hội nghị - biểu diễn quy mô 2.000 chỗ và công viên hồ trung tâm rộng lớn, tạo nên một không gian sống, làm việc và giải trí đẳng cấp quốc tế ngay tại vùng lõi thành phố.

Phối cảnh của trung tâm hành chính mới TP.HCM

Phân tích từ góc độ thị trường, sự xuất hiện của các cơ quan hành chính đầu não luôn là động lực quan trọng nhất để hình thành các khu dân cư cao cấp lân cận. Lịch sử phát triển đô thị thế giới đã chứng minh rằng bất động sản tọa lạc gần các trung tâm hành chính – tài chính luôn giữ mức tăng giá ổn định và khả năng cho thuê vượt trội nhờ nhu cầu thực từ nhóm cư dân có thu nhập cao và các chuyên gia quốc tế.

Sức nóng của trung tâm mới Thủ Thiêm còn đến từ lộ trình triển khai hạ tầng giao thông đồng bộ. Tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Thủ Thiêm) với tổng mức đầu tư hơn 46.000 tỷ đồng dự kiến sẽ động thổ trong giai đoạn cuối tháng 4/2026. Tại nút giao An Phú – điểm nghẽn giao thông lớn của thành phố, hạng mục nhánh cầu vượt N3 cũng đang tiến gần đến ngày hoàn thành. Cùng với các dự án như mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, khu Đông đang trở thành đầu mối giao thông liên vùng hoàn thiện nhất cả nước.

The Privé: Lựa chọn an cư và đầu tư tại "tâm điểm của tâm điểm"

Trong làn sóng tái định hình không gian đô thị, dòng tiền đang dịch chuyển rõ rệt về các dự án hội tụ vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và khả năng tạo giá trị dài hạn.

Phòng tiệc fine dining Versailles – một trong năm không gian ẩm thực hạng sang, tiện ích độc bản tại The Privé

Với quy mô 6,7ha gồm 12 tòa tháp, The Privé được kiến tạo theo phong cách resort cao cấp với mật độ xây dựng chỉ 25%. Đây là một con số ấn tượng trong bối cảnh các quỹ đất trung tâm đang ngày càng trở nên khan hiếm.

Cư dân tại đây có thể tận hưởng hệ thống hồ bơi đa dạng như Azurea, Lumina hay Palm Breeze, tiện ích thể thao, giải trí, kết nối cộng đồng đa dạng, cùng chuỗi phòng tiệc sang trọng mang phong cách quốc tế. Đặc biệt, sự xuất hiện của tháp căn hộ bên sông Cloud9 Tower mang đến một lựa chọn sống riêng tư tuyệt đối nhưng vẫn đủ gần để chạm tay vào nhịp sống năng động của trung tâm hành chính – tài chính mới.

Trung tâm mới của TP.HCM đang dần định hình vai trò trung tâm tài chính – hành chính hiện đại. Khi hạ tầng và các công trình biểu tượng hoàn thiện trong giai đoạn 2026–2028, mặt bằng giá trị khu vực được kỳ vọng sẽ tái thiết lập, dẫn dắt bởi nhu cầu thực từ cộng đồng chuyên gia và dòng vốn quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ chọn lọc, những dự án sở hữu quỹ đất chiến lược, pháp lý minh bạch và không gian sống chất lượng như The Privé không chỉ là nơi an cư, mà còn là tài sản gắn với đà tăng trưởng dài hạn của thành phố.

Để khám phá chi tiết về không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn