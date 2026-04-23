Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Chuẩn vận hành quốc tế: 'Chìa khóa vàng' nâng tầm Bất động sản chăm sóc sức khỏe

P.V

Với dự án bất động sản, chuẩn vận hành quốc tế là giá trị cốt lõi nâng tầm trải nghiệm sống, tối ưu công suất, ổn định dòng tiền, duy trì lợi nhuận dài hạn

Vận hành thực tế – thước đo dòng tiền bất động sản nghỉ dưỡng

Sau giai đoạn trầm lắng, nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn, ưu tiên những sản phẩm có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và đặc biệt là khả năng tạo dòng tiền thực.

Trong đó, nhu cầu thực gắn trực tiếp với hiệu quả khai thác du lịch – yếu tố quyết định khả năng tạo dòng tiền của dự án. Những sản phẩm có khả năng duy trì công suất khai thác ổn định, tạo dòng tiền đều đặn và minh bạch sẽ chiếm ưu thế. Thực tế cho thấy, các chủ đầu tư tầm cỡ đã chuyển hướng từ chiến lược "bán nhanh" sang phát triển bền vững, tập trung vào chiều sâu trải nghiệm để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tại những khu vực sở hữu hạ tầng kết nối đồng bộ, các dự án được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế - từ quy hoạch kiến trúc đến vận hành xanh đang trở thành tâm điểm dẫn dắt thanh khoản thị trường.

image001-copy.jpg
Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Lynn Times Hưng Yên vừa có tiềm năng gia tăng giá trị, vừa đảm bảo hiệu quả khai thác, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư (Ảnh: CĐT).

Sự tham gia của đơn vị vận hành chuẩn quốc tế không chỉ gia tăng niềm tin về chất lượng, nâng tầm giá trị bất động sản mà còn đóng vai trò như một "con dấu bảo chứng" cho chất lượng xây dựng, dịch vụ vận hành và giá trị dài hạn.

Chuẩn vận hành Quốc tế nâng tầm lợi thế đầu tư

Trong bối cảnh bất động sản cao cấp nghỉ dưỡng ngày càng cạnh tranh, lợi thế đầu tư không chỉ đến từ vị trí, mà được quyết định bởi khả năng vận hành và khai thác thực tế. Những dự án hội tụ đầy đủ nền tảng về tài nguyên, hạ tầng và đặc biệt là chuẩn vận hành đang trở thành tâm điểm của dòng tiền.

Nổi bật trong số đó, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được định vị chiến lược dựa trên "kiềng ba chân" vững chắc: nguồn tài nguyên khoáng nóng tự nhiên quý hiếm, mô hình vận hành chuyên nghiệp và hạ tầng kết nối hoàn hảo. Tọa lạc tại Diên Hà (Hưng Yên) — mảnh đất cửa ngõ giàu tiềm năng, dự án sở hữu quy mô 49,4 ha với hơn 3.000 sản phẩm được phát triển theo mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Không chỉ giải tỏa cơn khát bất động sản cao cấp, dự án còn thiết lập một chuẩn sống tinh hoa tái tạo năng lượng nơi cửa ngõ phía Đông Hà Nội giàu tiềm năng.

image003-copy.jpg
Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên sở hữu lợi thế khoáng nóng cạnh tranh trong phân khúc Bất động sản nghỉ dưỡng

Điểm nhấn tạo nên sức hút thương mại của dự án là Korea Street – khu phố shophouse tái hiện hai sắc thái đặc trưng của xứ Hàn, từ không gian Joseon cổ kính đến K-Town hiện đại. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm đa dạng hoạt động từ tham quan, ẩm thực đến giải trí, góp phần hình thành nhịp sống sôi động và gia tăng giá trị khai thác cho toàn khu.

Không chỉ dừng ở yếu tố trải nghiệm, dự án còn định hướng xây dựng chuẩn sống wellness thông qua phân khu cao tầng Thera Home. Các căn hộ được tích hợp hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe tại gia như lọc không khí, khoáng nóng, ánh sáng trị liệu và thiết kế công thái học, hướng tới nâng cao chất lượng sống một cách toàn diện.

Dự án được vận hành bởi Lynntimes Hospitality Management, đơn vị đã có kinh nghiệm triển khai mô hình onsen tại Thanh Thủy, qua đó thiết lập hệ thống vận hành chuẩn hóa ngay từ đầu, góp phần duy trì hiệu quả khai thác ổn định. Các tiện ích như công viên Oseyo Onsen & Spa cùng hệ dịch vụ chăm sóc sức khỏe được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ tiện ích trị liệu nội khu được phát triển đồng bộ, từ khu xông hơi chuyên sâu, onsen đa dạng đến các mô hình trị liệu đặc thù như tắm bùn hay ủ cát, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cư dân và du khách tạo nền tảng cho khả năng vận hành dài hạn.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư đưa ra các phương án khai thác linh hoạt, bao gồm chương trình cho thuê lại, cơ chế chia sẻ lợi nhuận và chính sách tài chính hỗ trợ. Những giải pháp này hướng tới việc giúp nhà đầu tư tiếp cận dòng tiền ổn định, đồng thời giảm áp lực vốn ban đầu.

Từ nền tảng vận hành được thiết lập bài bản, dự án hướng tới khả năng duy trì hiệu quả khai thác trong dài hạn, qua đó củng cố giá trị đầu tư. Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được xem là một trong những dự án tiêu biểu theo hướng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng gắn với dòng tiền thực.

P.V
#bất động sản #nghỉ dưỡng #vận hành quốc tế #dòng tiền #đầu tư #chăm sóc sức khỏe #Lynn Times

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe